«Aufpassen, bei diesem Auto ist rundherum alles scharf und gefährlich», warnt Daniel Weber gleich zu Beginn.

Seit 25 Jahren bastelt der Autoliebhaber aus Uzwil SG an seinem 79er Buick Riviera. Nachdem er deshalb vor zwei Jahren nicht mehr durch die Motorfahrzeugkontrolle gekommen ist, hat er aus der Not eine Tugend gemacht: «Ich habe beschlossen, alles zu machen, was man nicht darf.»

Dazu gehören etwa Dachziegel aus Holz, eine gigantische Offroader-Stosstange oder eben scharfe Messer am Heck. Wie sein Auto ist auch Daniel Weber selbst ein Kunstwerk. (smo)