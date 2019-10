Cheddar aus England ist der beliebteste Käse der Welt – wie er zur Nummer eins wurde

Unbelievable! Brexitland kann in diesen Tagen Freude machen. Und das ausgerechnet mit Käse. Wir sitzen mit Cheesefreaks bei Fish & Chips im Pub in Bath in England und reden über Cheddar, die Nummer eins der weltweiten Käseproduktion.

Eine verrückte Runde, in der man Mühlistei und Stärnächäs kennt und Gruyère und Epoisses richtig aussprechen kann. Käse ist ihre Passion und zweite Profession. Da ist Nick Bayne, Ex-Schauspieler aus Seattle, der durch einen Stage am Shakespeare’s Globe in London den Borough Market nebenan kennenlernte und dem Käse verfiel. Ruth Raskin, früher Englischlehrerin in Vicenza, heute Käsemanagerin und Cheddar-Spezialistin in Bath.

Ausserdem: ein Londoner, zuvor Gaucho in Südamerika und durch seine Nanny mit dem Käsevirus infiziert, und ein käsesüchtiger Psychologe aus York. Sie alle verbindet die Arbeit für The Fine Cheese Company mit Sitz in Bath und Shop in London. Das Unternehmen beliefert britische und ausländische Delikatessenläden mit Premiumkäse. Cheddar und Stilton sind die Topseller.

Ein Amerikaner brachte das Wissen zurück

Gelernt haben die vier bei Grossen des Fachs. Raskin zum Beispiel erwarb ihr Wissen beim Amerikaner Joe Schneider, der den Engländern das Cheddarhandwerk wieder beigebracht und den Stichelton, den ersten Rohmilchstilton, kreiert hat.

Denn die Briten haben das traditionelle Käsen im 2. Weltkrieg verlernt, als Milch auf der Insel rationiert und die Produktion von nur wenigen Käsesorten wie Cheddar erlaubt war. «Allerdings pasteurisiert und industrialisiert. Das Gros der kleinen Molkereien ging ein. Das Wissen ging verloren. Von 1952 bis 2005 wurde beispielsweise kein Rohmilchleicester mehr produziert», erläutert Bayne. Red Leicester ist ein orangefarbener, cheddarähnlicher Käse. Auch beim normalen Cheddar sah es düster aus.

Seit der Jahrtausendwende erlebt das traditionelle Käsen in Grossbritannien ein Comeback. Mutige junge Käsemacher wie Tom Calver aus Westcombe in Somerset stellten die Produktion nach alter Tradition um. Die Umkehr hat sich gelohnt. Der Boden und das feucht-milde Klima des südenglischen Hügellands machen die Milch geradezu perfekt. Sein Cheddar ist heute einer von drei herkunftsgeschützten Rohmilchcheddars (Westcombe, Montgomery, Hafod), die das Slowfoodlabel tragen und als Rolls Royce der Sorte gelten.