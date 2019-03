Sie sind sozusagen die Mauerblümchen unter den Ackerkulturen. Man übersieht sie leicht, und sie stellen sich auch nicht in den Vordergrund. Die Rede ist von den Linsen. Die wenigsten haben wohl je eine solche Pflanze gesehen. Denn sie versteckt sich auf dem Acker zwischen anderen Mischpartnern, die ihnen als «Räuberleitern» dienen, an denen sie sich emporranken kann. Aus eigener Kraft kann die Linse mit ihren feinen Blättchen nämlich schlecht stehen. Ein Sensibelchen, das schwierig zu kultivieren ist. «Aber ein sehr genussvolles», meint Kai Tappolet lächelnd. Der Biolandwirt aus Wilchingen SH ist einer der wenigen in der Deutschschweiz, die Linsen anbauen. Wir sitzen an einem kühlen Februar-Tag am Tisch im neuen Hofladen der Tappolets mitten im Naturpark Schaffhausen. Der Biohof an der Hauptstrasse Wilchingens mit den teilweise über 400 Jahre alten Gebäuden diente einst als Pferdewechsel-Station auf der Route zwischen Basel und Schaffhausen. Viel Betrieb herrscht auch heute noch auf dem Hof, die Tappolets betreiben neben dem Laden ein Bed & Breakfast, zudem ein Landfrauen-Apéro-Catering. Und da sind auch die sieben Tappolet-Kinder im Alter zwischen 7 und 19 Jahren, die für Betrieb sorgen. Nun aber sind sie alle in der Schule oder am Arbeitsplatz, die Eltern können einen Moment durchatmen. Linsen sind Alleskönner Immer öfter machen hier auch Gruppen Halt, die Maja Tappolet mit ihren Spezialitäten aus dem eigenen Holzofen verwöhnt. Natürlich kommen oft auch Linsengerichte auf den Tisch, schliesslich ist die Hausherrin ausgebildete Hauswirtschaftslehrerin und probiert gerne Neues aus. «Mit Linsen kann man viele verschiedene Gerichte kochen», schwärmt sie. Am liebsten mag sie Linsenbolognese zu selbst gemachten Nudeln. Oder Linsenburger. Oder Linsensalat. Sie könnte wohl ein ganzes Kochbuch zusammenstellen, so viele Ideen hat sie.

Braten: 200 g grüne Linsen 20 Min. einweichen, danach in Wasser weich kochen, restliches Wasser ableeren

150 g Nüsse (Baumnüsse oder gemischte Nüsse, Mandeln …) kurz rösten in der Bratpfanne, dann fein hacken

1 Zwiebel, sehr fein geschnitten

1 Lauch, sehr fein geschnitten

1 Knoblauchzehe, gepresst

50 g Mehl

1 Ei

Alle Zutaten mischen, mit Salz, Pfeffer, Paprika (rassig) würzen

Cake-Form mit Backpapier auslegen, Masse hineinfüllen

Bei 180 Grad im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen. Sauce: 1 EL Bratbutter in Pfanne erhitzen

1 Zwiebel, gerüstet

3 Rüebli, geschält, beides fein würfeln, im Fett andämpfen, mit 1–2 dl Wasser ablöschen (bis Gemüse bedeckt ist), zugedeckt ganz weich kochen.

Gemüse pürieren

1 Lorbeerblatt dazugeben

2½ dl Rotwein zugeben, Flüssigkeit einkochen lassen, bis die Sauce eine schöne Konsistenz erreicht hat. Lorbeerblatt entfernen.

Sauce auf Tellern anrichten, Braten in Scheiben geschnitten darauf legen. Heiss servieren. Dazu passen Spätzli.

So mancher hat allerdings noch ein zweifelhaftes Verhältnis zu den Linsen. Lange galten die Linsen als Arme-Leute-Essen. Meist wurden sie entweder als Eintopf oder als «Stampf» aufgetischt – insbesondere während der Weltkriegsjahre. Kein Wunder, verbinden noch viele ältere Semester die Hülsenfrüchte mit der entbehrungsreichen Zeit. Inzwischen hat sich aber das Image gewandelt – nicht zuletzt dank dem Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung. Die zur Familie der Leguminosen (wie Bohnen und Erbsen) gehörenden Linsen werden auch als Urgemüse bezeichnet, man kennt sie schon seit dem alten Ägypten als Grundnahrungsmittel. Auch in Europa tauchten sie bereits um 5500 v. Chr. nördlich der Alpen auf. Mit gutem Grund: Linsen sind reich an Kohlehydraten, Eiweiss sowie Vitaminen wie Kalium, Magnesium, Eisen und Zink und daher sehr gesund. Werden sie mit Reis kombiniert, bekommt der Körper fast alles, was er braucht. Deshalb gelten die Linsen auch als Wundermittel der Sherpas am Himalaja, die getrocknete Linsen auf ihren Touren als Riegel verspeisen. Er baut das Rare an Trotz all dieser Schikanen stand die Linse bei Kai Tappolet schon lange auf der Liste der wünschenswerten Anbaupflanzen. «Mehr als ein halbes Jahrhundert gab es keine Schweizer Linsen mehr», betont er. Als dann vor acht Jahren die Anfrage der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope kam, ob er bei einem Versuch mitmachen würde, musste er nicht lange überlegen. Er hatte schon immer ein Faible für rare Kulturen. So wachsen auf seinen Feldern neben Weizen auch Emmer, Dinkel, Lein oder Hirse. Er produziert für das Biosaat- und Pflanzenzüchtungsunternehmen Sativa Samen. «Natürlich wollte ich diese Chance nutzen, ich liebe es, immer wieder an neuen Produkten zu tüfteln», blickt der Landwirt zurück. Also stellte er für den Anbau ein Stück Land zur Verfügung, zumal seine Felder mit leichter, sandiger, kalkhaltiger Erde den idealen Boden für die sensiblen Pflanzen bieten.