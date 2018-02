Die Konkurrenz in Dubai ist gross. Es gibt an die 200 internationale Schulen. Trotzdem hat die SISD mit ihrem bilingualen Angebot neben neu zugezogenen Familien auch Schüler der Konkurrenz abgeworben. Franziska ist deutsche Staatsangehörige und lebt mit ihren zwei Töchtern seit elf Jahren in Dubai.

Bis vor zwei Jahren gingen Franziskas Töchter in eine andere Schule. «So etwas wie SISD findet man sonst in Dubai nicht. In dieser Schule können meine Mädchen Englisch und Deutsch lernen. Das kann ihnen in Zukunft sehr helfen», sagt sie. In der Swiss International Scientific School in Dubai kann nämlich zwischen einer Schulkarriere auf Englisch und Französisch oder Englisch und Deutsch ausgewählt werden. Die eine Woche wird auf Englisch, die nächste auf Deutsch oder Französisch unterrichtet. Arabisch ist für alle Schüler Pflichtfach, das setzt die Regierung voraus.

Eine schulische Laufbahn vom Vorkindergarten bis zur 12. Klasse kostet umgerechnet rund 400 000 Franken. Zurzeit können die Schüler das sogenannte «International Baccalaureate»-Diplom (IB) erlangen. Die IB-Ausbildung ist bei internationalen Schulen beliebt, weil die Studenten anschliessend einen direkten Zugang zu vielen Universitäten erhalten.

Nicht so in der Schweiz: Hier muss ein IB-Absolvent erst eine Aufnahmeprüfung bestehen, um an einer Universität aufgenommen zu werden. Deshalb will die SISD schon bald die eidgenössische Maturität anbieten. Im nächsten Jahr startet die erste Oberstufenklasse, um auf einen eidgenössischen Matura-Abschluss hinzuarbeiten. Im Dunst von Dubai und im Schatten des Burj Khalifa.