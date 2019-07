Nirgendwo in Südamerika lässt sich die Tierwelt des Kontinents in solcher Vielfalt und Dichte beobachten wie im Pantanal. Mögen Amazonien und die Bergwälder der Anden noch artenreicher sein – die meisten ihrer Bewohner bleiben den Touristen unweigerlich verborgen.

Seit 1998 führt Ailton Touristen durch das Pantanal. Kaum jemand kennt die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt besser als er. «Ein Tapir!», ruft Ailton plötzlich. In einiger Entfernung schwimmt das grösste Landtier Südamerikas durch den Fluss. Von seinem mächtigen Körper ist allerdings nur der Kopf zu sehen. Am anderen Ufer angekommen, ist er sogleich im Unterholz verschwunden.

In einem Altwasserarm treibt sich eine Gruppe Riesenotter spielerisch durchs Wasser. Mit einer Länge von mehr als eineinhalb Metern sind sie deutlich grösser als die in Europa heimischen Fischotter. Neugierig beäugen sie das sich nähernde Boot, lassen sich aber von dem dümpelnden Menschenvolk nicht weiter stören. «Sie sind die wahren Herrscher am Fluss», sagt Ailton, «ich habe schon beobachtet, wie eine Gruppe einen Jaguar in die Flucht schlug.»

Einmal hat Ailton ein verwaistes Otterkind in seine Obhut genommen, dessen Familie von Fischern getötet wurde. «Ich bin 45 Tage lang mit Marita baden gegangen», erzählt er, «bis sie selbstständig fischen und zurück in die Freiheit konnte.»

Inzwischen ist es Mittag geworden. Ailton zieht sich mit seinem Boot vor der unerbittlichen Hitze unter die tief hängenden Zweige eines alten Pfefferbaums zurück. «Als wir vor zwanzig Jahren mit den Jaguar-Touren begonnen haben, bekamen wir nur mit viel Glück ein Tier zu Gesicht», erzählt er. «Damals wurden die Tiere noch regelmässig von Viehzüchtern getötet.»

Bei Porto Jofre, am Ende der Transpantaneira, der einzigen Strasse ins Pantanal, wo es weniger Viehweiden gab, fingen Fischer an, die Tiere mit Fangabfällen zu füttern. Die Jaguare verloren allmählich ihr Misstrauen und lockten ihrerseits die ersten Naturfotografen an. «Sie haben gelernt, dass ihnen hier vom Menschen keine Gefahr droht», sagt Ailton, «erst seit wenigen Jahren sehen wir in der Trockenzeit bei fast jeder Bootsfahrt welche.»

Die Region gilt nun als der beste Ort überhaupt, um die Tiere zu beobachten. Das Labyrinth aus Flüssen und Feuchtgebieten hat wegen seines üppigen Beuteangebots an Kaimanen und Capybaras die grösste nachgewiesene Jaguardichte amerikaweit.