Als ob die Zeiten auf Erden dieser Tage nicht schon düster genug wären, verabschiedet sich am Freitagabend auch der Mond in die Finsternis. Für volle 103 Minuten steht der Erdtrabant im Schatten unseres Planeten und schimmert blutrot vom Himmel. Die längste totale Mondfinsternis dieses Jahrhunderts wird dank dem voraussichtlich wolkenfreien Himmel auch bei uns zu sehen sein.



Sterngucker fiebern dem astronomischen Höhepunkt entgegen, Sternwarten öffnen ihre Pforten für Sonderführungen und Mondsüchtige wie die Bretzwiler Hellseherin Sabrina Wunderli laden ein zu Zeremonien im Freien. Wunderli, die eine Zusammenkunft beim Grillplatz Eichhöhe in ihrer Heimatgemeinde organisiert, will zu Ehren des Vollmondes gemeinsam mit Gleichgesinnten Trommeln und Räucherrituale durchführen. «Wir feiern den Vollmond als Unterstützung in unserem Leben», erzählt sie. Ziel der abendlichen Zeremonie sei es, destruktive Energien loszulassen und das eigene Leben mit positiver Energie zu füllen.



Die esoterische Szene vibriert ob des Megaevents am Abendhimmel. Der Mond muss als Projektionsfläche für alle möglichen Ängste und Hoffnungen hinhalten. Auch die «mediale Beraterin» Marisa Schmid aus Basel wird den Freitagabend in der Natur verbringen. Sie will alles, das sie in derzeit belastet, symbolisch auf ein Stück Holz schreiben und in einem Feuer bei aufgehendem Vollmond verbrennen. «Aus meiner Sicht ist diese Mondfinsternis ein wunderbarer Moment, um sein eigenes Leben anzuschauen, zu überprüfen, was noch stimmig ist und was im Leben zu Ballast geworden ist», sagt Schmid, die in Basel Aura-Readings anbietet und Jenseitskontakte herstellt. Die Mondfinsternis deute an, dass viele Dinge zum Abschluss kämen: Beziehungen, Freundschaften, ungeliebte Jobs. «Man kann das Ereignis als Chance sehen, nötige Veränderungen anzustossen, oder es ungenutzt verstreichen lassen.»

Im Schlund des Himmelmonstrums

Seit Menschengedenken richten die Erdbewohner ihren sinnsuchenden Blick auf den Erdtrabanten, besonders bei Ereignissen wie der anstehenden Finsternis. Bis vor 100 Jahren taten das weite Teile der Weltgemeinschaft mit Sorge. Davon zeugt etwa ein Tagebucheintrag des britischen Archäologen Thomas Edward Lawrence (besser bekannt als «Lawrence von Arabien»). Am 4. Juli 1917 verdunkelte sich der Mond über dem Orient und verwirrte die Gemüter der gegen die Osmanen kämpfenden Araber. Lawrence beobachtete die Szene hautnah und notierte: «Die abergläubischen Soldaten feuerten mit ihren Gewehren wild in den Himmel, um den bedrohten Himmelskörper zu befreien.» Unnötig verschwendete Patronen? Nicht in den Augen der arabischen Kämpfer, die ausgelassen feierten, als der Mond nach rund anderthalb Stunden wieder aus dem Schatten der Erde (oder in ihren Augen eben aus dem Schlund eines Himmelsmonstrums) trat.