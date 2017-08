Juli 2017 am Basler Rheinufer. Eine Frau nestelt am Verschluss ihres Bikinioberteils herum. Auf dem Bauch liegend, die Arme nach hinten verschränkt, zieht sie ihr Top unter dem Körper hervor. Sukzessiv und langsam. Zu schnell wäre verheerend: Man würde ihren Busen sehen. Das Prozedere wiederholt sich, als sich ihre Freundinnen zu ihr gesellen. Langsam und sukzessiv und so. Am Ende liegen fünf Frauen mit der Brust nach unten auf ihren Hamam-Badetüchern. Topless. Sie sind die Einzigen. Ringsherum spannen sich überall Nylon-Streifen über die Busen wie früher die Zensurbalken über die Oberweiten der Seite-drei-Girls in den Boulevardzeitungen.

Egal ob am Rhein, an der Aare oder am Zürichsee – viele Frauen denken heute im Traum nicht daran, das kleine Stück Textil fallen zu lassen. Sei es auch nur, um sich für ein paar Minuten etwas Luft zu verschaffen. Wenn doch, dann meist nur in für Frauen eingerichteten Badebereichen. Die Basler Badi Eglisee ist so einer. Oder das Frauenabteil in der Badi Utoquai in Zürich. Dort sind es vor allem die Damen ab Sechzig, die mit blanken Brüsten über die Holzbretter spazieren. Oft weil sie das Bikinioberteil gar nicht dabei haben. «Junge Frauen sieht man kaum noch oben ohne», sagt Monika, 67 Jahre alt, nahtlos braun, blaue Augen, weisses, halblanges Haar und – barbusig. Sie ist Stammkundin im Utoquai, seit Jahren schon. Sie weiss: «Es gab Zeiten, in denen die meisten Frauen oben ohne herumliefen. Überall.»

Diese Zeiten nahmen in den Sechzigern ihren Anfang. Brigitte Bardot löste eine regelrechte «Blanke Welle» aus. 1968 liess sich die Schöne am Strand von Saint-Tropez ohne Oberteil ablichten. Das Sexsymbol, das vor allem die Männerfantasie anregte, wurde in der Folge zum Vorbild für die weibliche Emanzipation. Gleichzeitig verbrannten Frauen in den USA ihre BHs öffentlich. Als Symbol gegen die Männerdominanz. Dies verschaffte den Busen-Rebellinnen zusätzlichen Schub. Reihenweise machten sich nun Frauen an den Stränden der Côte d’Azur halb-nackig – und brachten damit die Ordnungshüter auf die Palme. Zumindest bis zum Ende der Siebziger. Ab da öffneten sich die südlichen Länder für die barbusigen Sonnenanbeterinnen. Auch wenn dem Trend mehrheitlich ausländische Touristinnen folgten.