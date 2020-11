Beziehungen: Die geteilte Gesellschaft im Bett

Und wer derzeit auch noch in der Coronakrise einen Schmelztiegel für Uneinigkeiten sieht, dessen Zukunft erweist sich definitiv als kompliziert. Geteilte Meinungen zu gesellschaftspolitischen Themen haben schon so manche Liebenden entzweit.

Auch wenn Gegensätze im ersten Moment reizvoll erscheinen, so zeigen Umfragen: In den grossen Fragen des Lebens sind sich Langzeitpaare einig. Wer sich hingegen bei Volksabstimmungen jedes Mal in die Haare kriegt, dessen Haussegen hing alleine die letzten zehn Jahre gut hundert Mal schief.

Mal so, mal so.

Unterschiedliche Meinungen bewirken, dass wir uns von einer zuweilen befremdlichen Seite kennen lernen. Das kann tiefe Gräben aufreissen, in Partnerschaften wie in der Gesellschaft. Wir glauben, jemanden zu kennen – und können dann nicht nachvollziehen, dass unser Gegenüber doch nicht nach unseren Vorstellungen denkt und handelt.

Leben wir in einer Beziehung, in der es nicht einmal mehr ein Zünglein an der Waage braucht, um aneinanderzugeraten, empfiehlt es sich, die Summe der kleinen, üblen Dinge möglichst klein zu halten. Die Dinge beim Namen zu nennen – in der Hoffnung, sie mögen im Nachhinein irgendwann einmal banal erscheinen.