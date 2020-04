Autoren lesen aus ihren Büchern: Franz Hohler, Simon Enzler, Schreiber und Schneider & Co. versüssen Ihnen die letzten Tage des Lockdowns

«Corona hat alle Veranstaltungen bis Ende April abgesagt», steht auf Franz Hohlers Webseite. Dabei sah es vor wenigen Wochen noch ganz anders aus. So gross war der Andrang auf Hohlers erste Lesung aus seinem neuen Anfang März, dass sich die Veranstalter entschieden, diese von der Buchhandlung ins Gemeinschaftszentrum zu verlegen. Jetzt hat Franz Hohler doch in der Buchhandlung gelesen. Alleine. Geniessen Sie im Video sieben Kurzgeschichten aus Franz Hohlers Buch «Fahrplanmässiger Aufenthalt».

Simon Enzler ist im Appenzellerland verwurzelt und mittlerweile in der ganzen Schweiz bekannt. Der Künstler wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wie dem Salzburger Stier und dem Prix Walo. Ein Ausschnitt aus seiner Show «Wahrhalsig» mit uns, aufgenommen 2019 auf der Kellerbühne St.Gallen.

Zuhause auf Schreiber-Schneiders Sofa im Aargau entwickelt sich nach der Sache mit dem Haar auf der Nase eine Diskussion zwischen den Eheleuten – von Do's und Dont's in einer Beziehung, über erste Male und die Erinnerungen daran, bis hin zu recht peinlichen Situationen. Im Video sehen Sie eine Art Home-Performance aus ihrem aktuellen Bühnenprogramm «Mein Leben als Paar».

Sybil Schreiber über eine Bibliothekarin, die Bücher streichelt

Sybil Schreiber liest die Geschichte «Bücher streicheln» aus ihrem Buch «Sophie hat die Gruppe verlassen». Von den «Übriggebliebenen» handle ihr Buch, sagt Schreiber. «Denn diese Menschen interessieren mich ganz besonders.» Der Aargauer Autorin ist zusammen mit ihrem Mann Steven Schneider für die Kolumne «Schreiber vs. Schneider» bekannt geworden. In mittlerweile an die 1000 Folgen dokumentiert das Paar wöchentlich den (Ehe-)Alltag.