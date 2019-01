Der Teenager trug ein T-Shirt mit einem Fluchwort. Er fand das cool. Sein autistischer Kollege fand das bloss doof, und das sagte er ihm auch. Denn man benutzt keine Schimpfwörter.

Dass es unter Teenagern zu einem guten Ruf beitragen kann, wenn man frech ist und gerade nicht tut, was man soll, das leuchtet Menschen mit der Autismus-Spektrum-Störung oft nicht ein. Zu dieser Entwicklungsstörung des Gehirns gehört, dass die Betroffenen zwischenmenschliche Regeln schlecht interpretieren können und in ungewohnten Situationen schnell überfordert sind. Auch Asperger gehört dazu. Es ist eine milde Form des Autismus und das, was die inzwischen weltbekannte Klimakämpferin Greta Thunberg hat.

Die Situation mit dem T-Shirt-Fluchwort hat Fabienne Serna kürzlich miterlebt. Sie arbeitet für die Beratungsstelle Autismus Deutsche Schweiz. «Der Junge hat in diesem Moment keine Sekunde bedacht, dass das eine negative soziale Konsequenz hat, wenn er seine Meinung geradeheraus kundtut», sagt Serna. Solche Mechanismen müssen Autisten mühsam auswendig lernen, was schwierig ist: Seinen Eltern soll und darf man persönliche Dinge erzählen, aber Fremden eher nicht? Für Autisten ergibt das keinen Sinn. Mit der Direktheit eines kleinen Kindes können sie auch einem Raucher sagen, was er tue, sei dumm, weil ungesund.

Die Ehrlichkeit macht sie einsam

Diese blanke Ehrlichkeit und die Unfähigkeit, soziale Regeln zu decodieren, isoliert viele Menschen mit Autismus – gerade Teenager, die normalerweise viel Gewicht auf die Meinung ihrer Peergroup legen. Greta Thunberg aber engagiert sich nicht fürs Klima, weil dies gerade hip ist und sie auf der Öko-Welle surft. Sondern weil das ihr Anliegen ist. Auch das ist ein Merkmal von Autismus: Die Betroffenen spezialisieren sich oft auf gewisse Gebiete. Denn das verschafft ihnen mehr Sicherheit als immer wieder neue Felder zu betreten.