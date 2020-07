Ausmisten beim Umzug: Darf man Bücher verbrennen?

Man kann es mit der japanischen Aufräumexpertin Marie Kondo versuchen, alle Bücher auf einen Haufen schmeissen, dann jedes einzelne in die Hand nehmen. Wenn es «Freude versprüht», behalten, sonst wegschmeissen.

Doch darf man so mit Kultur umgehen? «Den Archipel Gulag» auf die Müllhalde, die Märchen von Hans Christian Andersen ins Regal? Bücher sind nicht da, um Heiterkeit zu verbreiten, sondern wenn schon, um Emotionen auszulösen.

Das tut fast jedes Buch in meinem Regal: Wenn ich Hegels «Phänomenologie des Geistes» in die Hand nehme, fühle ich die Verwirrtheit der ersten Studienjahre wieder, bei Nietzsches «Also Sprach Zarathustra» spüre ich die Kraft der Menschheit aufkeimen als stünde die Geburt von Superman bevor, bei «Spiderman» erinnere ich mich an die unbeschwerten Stunden am kroatischen Strand, bei Musils «Mann ohne Eigenschaften» an den Kampf gegen das Einschlafen im Literaturseminar, bei Sartres «Le Diable et le bon dieu» an den schrulligen Französischlehrer, bei «Fahrenheit 451» von Bradbury an die hübsche Koreanerin in einem Starbucks in Cambridge. Jedes Buch hat seine Geschichte.

Wenn man ausmisten will, ist das Gefühl ein schlechter Ratgeber. Man muss radikal vorgehen. Nichts geht über die goldene Regel des Aufräumens: Schmeiss weg, was du in den letzten zwei Jahren nicht gebraucht hast! Bei Büchern kann das nur bedeuten: Alle auf die Müllhalde! Keines habe ich gebraucht, keines werde ich wieder brauchen. Klar, manchmal nimmt man eines in die Hand. Aber brauchen?

Wenn man nach einem Zitat sucht, findet man es ungleich schneller im Internet.

Ich kann radikal sein. Beim letzten Umzug war ich das. 1000 CDs wurden in der Kehrichtverbrennungsanlage Opfer einer knirschenden Walze, die den Kunststoff klein machte.