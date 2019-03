Die Temperaturen liegen an diesem Donnerstagmorgen unter null, die wenigen Passagiere, die sich im Bahnhof Chur auf Gleis sieben versammelt haben, wirken eingefroren. Erst als der Glacier Express einfährt, setzen sie sich in Bewegung und eilen zu den Zugtüren. Eine chinesische Reisegruppe pressiert besonders – die Teilnehmer scheinen nicht zu wissen, dass alle Plätze reserviert sind und an den strengen Kontrolleuren niemand schnell vorbeikommt: Nur wer eine Buchung vorzeigen kann, wird eingelassen.

Der Glacier Express füllt sich rasch. Ins gegenüberliegende Abteil setzt sich ein junges, asiatisch aussehendes Paar, das von einer Seniorin begleitet wird. Immer wieder lächeln die beiden Verliebten freundlich rüber. Ich frage, woher sie kommen. Sathish erklärt, dass er mit seiner Freundin Sangetha und seiner Mutter Suseela aus Malaysia angereist sei. Die Familie ist zum ersten Mal in der Schweiz und kennt das Alpenland nur von Fotos auf Instagram. Sangetha hat auf dem sozialen Netzwerk ein Bild vom Matterhorn entdeckt und wollte den mythischen Berg mit eigenen Augen sehen.

Überwältigende Aussicht

Seit drei Tagen ist die Familie nun in der Schweiz und hat schon Zürich und Luzern besucht. Jetzt reist sie weiter nach Zermatt, wo Sathish Skistunden nehmen will. Und das, obwohl der junge Malaysier vor dieser Reise noch nie Schnee berührt hat. In seiner Heimat, erzählt er, sei es immer 30 Grad heiss und man sähe auch in den Bergen keine weissen Flocken.

Umso mehr sind er und die anderen Touristen von der bergigen Landschaft beeindruckt. Und selbst ich als erfahrener Berggänger muss zugeben: Die Aussicht aus dem Zug ist überwältigend. Meterhohe Schneemassen, höllentiefe Schluchten und mit Puderzucker bedeckte Tannen säumen die Fahrt. Die hier noch dünnen Rheinadern, denen wir begegnen, leuchten in einem unvergleichbaren Türkis. Das Beste an der Reise mit dem Express ist aber, dass man die Landschaft sieht, ohne zu frieren. Der Zug besteht mehr aus Glas als aus verschalten Wänden; der Passagier vergisst beinahe, dass er in einem abgeschlossenen Raum sitzt.