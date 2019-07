Und dann sitze ich allein auf diesem Felsvorsprung. Die Sonne geht langsam unter, die Hitze lässt etwas nach. Unter mir schlängelt sich ein klarer Bach durch die korsische Landschaft. Ich nehme eine Flasche lauwarmes Bier aus der Strandtasche, trinke einen Schluck, und zum ersten Mal seit fünf Tagen denke ich: Familienferien – geht doch! Was daran liegt, dass meine Familie gerade nicht in unmittelbarer Quengelnähe ist. Der Kleine baut mit viel zu schweren Steinen einen Staudamm, der Grössere sitzt in einem Wasserloch und versucht Flusskrebse zu fangen, und mein Mann tut irgendwo irgendwas bestimmt sehr wichtiges. Ich nehme noch einen Schluck aus der Flasche, zähle langsam bis drei, und dann kommt es: «Mammaaa!»

Sich während Familienferien mit zwei kleinen Kindern zu erholen, ist etwa so wie in einem Militärcamp Miss Friendship werden zu wollen. Kann man versuchen, ist aber lächerlich. Ferien, das war einmal jene Zeit, wo ich tat, was ich am liebsten tue. Lesen, gut essen, durch fremde Städte spazieren. Seit sieben Jahren sind Ferien jene Zeit, wo ich das tue, was irgendjemand anderes gerade jetzt am liebsten von mir hätte: Vorlesen, kochen, die zweite Glace kaufen, die dritte Glace aus dem Sand klauben, müde Kinder durch fremde Städte schleppen.

Dreimonatige Planungsodyssee

Ich will mich nicht beklagen, ist alles selbst gewählt. Es sind meine Kinder, meine schlechte Planung. «Gehen Sie auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder ein», «Beginnen Sie früh genug mit der Organisation», steht in jedem Ratgeber für «Einfach perfekte Familienferien». Klar, haben wir gemacht. Der Fünfjährige will nach Korsika wie jedes Jahr. Ich will überall hin, nur ganz sicher nicht ans Mittelmeer. Der Siebenjährige hat sich jeglicher Aussage enthalten, für ihn sind Grenzübertritte an sich schon Grenzerfahrungen, und mein Mann will einfach nicht frieren.