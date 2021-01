Auf dem alternativen Twitter Gab steht Trumps Account bereits bereit

Auf Twitter ist Trump Geschichte. Keiner seiner 56000 Tweets ist mehr zu sehen. Alles gelöscht. (Seit wann genau, von wem?) Nicht so auf Gab, dem oft als alternativen Twitter bezeichneten sozialen Netzwerk. Hier kann man die letzten knapp 3000 Tweets noch immer lesen, unzensiert. Auch die besonders Hasserfüllten, die Twitter schon frühzeitig gelöscht hat, bleiben stehen. (Hat Trump doppelt geschrieben, oder hat es die Tweets automatisch übernommen?)

Über 1 Million Follower hat der Account Donald J. Trump auf Gab bereits. Seit der Noch-Präsident auf Twitter gesperrt wurde, verzeichnet Gab regen Zulauf. Stündlich kämen 10000 neue Nutzer hinzu, verkündete Andrew Torba, der Gründer von Gab auf seinem eigenen Netzwerk.

Nur Trump selber fehlt noch. Seinen Account hat Andrew Torba ,der sich als Christ, Familienvater und Patriot bezeichnet, aufgesetzt, um seinem Idol den Einstieg zu erleichtern. Man stünde mit Trumps Team in Kontakt, heisst es in einem Blog-Post. Ob der 45. Präsident das alternative Netzwerk Gab aber tatsächlich als seine neue Online-Heimat wählt, ist noch alles andere als sicher. Den Trump-Fans, die nun umsiedeln, reicht anscheinend bereits die Aussicht darauf.

Server überlastet wegen grossem Andrang

Auf dem Netzwerk finden sich nicht nur politische Meinungen mit rechtsextremem Drall, aber viele davon. Einige überschreiten die Linie des noch Erträglichen klar: So wird etwa dem als Verräter beschuldigten Vizepräsidenten Mike Pence der Tod gewünscht.

Der Andrang auf Gab ist derzeit so gross, dass die Server überlastet sind, zeitweise konnte man sich nicht mehr registrieren. Gar nicht mehr auffindbar ist Parler, das bis anhin grösste alternative Netzwerk. In den letzten Tagen war es in den USA die am meisten heruntergeladene kostenlose App. Dann verbannte sie sowohl Apple als auch Google aus ihren App-Stores. Am Sonntagabend kündigte dann auch Amazon dem Netzwerk seine Dienste als Web-Hoster, so dass es nun nicht mehr aufgerufen werden kann. (Warum diese Verbannung?)

Parler versucht nun, einen anderen Dienstleister zu finden, über den die Server betrieben werden können. Was gar nicht so einfach sein dürfte. Zumindest die grossen US-Dienstleister kommen dafür kaum infrage, sie wollen sich an dem als rechtsextremen Netzwerk verschrienen Parler nicht die Finger verbrennen. Dem Kommunikationsdienst Gab kann das offenbar nicht passieren. «Wer seine eigenen Server hat, ist nicht auf Amazon angewiesen», schreibt Gründer Torba.

Forscher spricht von einer grossen Gefahr

«Viele Trump-Anhänger werden nun Twitter verlassen», ist der Politikwissenschafter Orestis Papakyriakopoulos überzeugt. An der Princeton Universitiy untersucht der Forscher die politische Kommunikation in sozialen Netzwerken. Die dauerhafte Sperre von Trump auf Twitter, führe zu einem grossen Zulauf auf alternativen sozialen Netzwerken. Diesen Effekt habe man bereits beobachten können, als Twitter die Tweets der Verschwörungstheoretiker der Bewegung QAnon zu moderieren begann, erklärt der Forscher.