Auf Coronavirus immun? Solche Bescheinigungen sind gefährlich – denn nicht immer stimmen die Testresultate

Die Coronakrise ist nicht nur voller Chaos und Tragik, sondern auch voller Paradoxien und Absurditäten. Etwa die, dass sich eigentlich niemand infizieren will, aber eigentlich alle gern infiziert gewesen sein möchten. Denn, so die Hoffnung, wer einmal an Covid-19 erkrankt, der ist später immun gegen die Lungenkrankheit. Doch so einfach ist es nicht.

Ein Virus-Experte der «New York Times», der bislang in seinen Prognosen fast schon erschreckend richtig lag, entwarf kürzlich in einem Podcast ein Szenario, in dem gegen das Virus immune Personen zu Stützen der Gesellschaft würden, spezielle Jobangebote bekämen, ohne Schutzkleider Erkrankte versorgen könnten, grössere Bewegungsfreiheit geniessen würden – eine Art dystopische Zweiklassengesellschaft von privilegierten Immunen und weggeschlossenen Gefährdeten.

Nur wenige Tage später schlugen einige Regierungen, darunter Chile, tatsächlich vor, Menschen mit Corona-Antikörpern im Blut eine Art Covid-Pass auszustellen, damit sie früher zurück zur Arbeit können. Und in den Kommentarforen von Schweizer Zeitungen muss man nicht lange suchen, bis man Personen findet, die schreiben, sie würden sich gerne absichtlich anstecken lassen, um dann mit ihrem positiven Antikörpertest in die Ferien fliegen zu können.

WHO warnt vor trügerischer Immunsicherheit

Doch davon sind wir noch weit entfernt. Am Samstag sah sich die Weltgesundheitsorganisation WHO gezwungen, eine Warnung vor sogenannten Immunitätsnachweisen auszusprechen.

Es gebe keinen Nachweis darüber, dass bereits erkrankte Menschen wirklich immun gegen eine erneute Infektion seien. Die Ausgabe von Immunitätsbescheinigungen könne sogar eine weitere Ausbreitung der Pandemie begünstigen, warnte die Organisation.