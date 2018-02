Kunst, Kultur und Bier

Einige Tage am Küstenort im Westen Floridas tun der Seele gut. Am Strand kann man entspannen, in den Sümpfen kayaken und am Hotelpool Drinks schlürfen. Trotzdem lohnt es sich, Clearwater Beach tschüss zu sagen, um die nächste Ortschaft zu entdecken. Zum Beispiel die Stadt St. Petersburg, selbst ernannte «Sunshine City». Sie liegt südlich von Clearwater, an der Westküste Floridas, und hält den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Sonnentage.

Die Stadt strahlt vor Farbe, Kreativität und Lebensfreude. Bekannt machen St. Petersburg auch ihr Bier und ihre Kunst. Nach einer Streetart-Tour kreuz und quer durch die Stadt und dazwischen einigen Stopps in den trendigen Cafés in Downtown St. Pete passt die Kombination mit einem Abstecher in eine der kleinen Brauereien, um gleich vor Ort einige der Biere zu testen. Nach den entspannten Tagen in Clearwater tauchen wir tief ein ins pulsierende St. Petersburg. Doch bevor die Rooftop-Bar den Feierabend einläutet, besuchen viele Einheimische und Gäste nochmals hiesige Kultur: das weltbekannte Dalí-Museum in St. Petersburg.