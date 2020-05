Auch mit Maske das Gesicht wahren: Wie Gesichtserkennung trotz Atemschutz funktionieren kann

In Bussen, U-Bahnen und Supermärkten trägt man bald Mundschutz. In Österreich und Bayern ist das Tragen von Atemschutzmasken in Supermärkten bereits Pflicht, in der Schweiz wird darüber diskutiert. Was in asiatischen Me­tropolen als Präventionsmassnahme längst gängige Praxis ist, soll nun auch in Europa Standard werden.

In westlich-liberalen, individualisierten Gesellschaften, wo seit der Aufklärung das Prinzip des «offenen Visiers» gilt, hat man mit dem Verbergen des Gesichts mehr Probleme als in kollektivistisch geprägten Gesellschaften Asiens, wo der Einzelne in der Masse untergeht. Nicht umsonst gilt für Demon­strationen ein Vermummungsverbot, das sich ideengeschichtlich auf Maskenverbote im Mittelalter zurückführen lässt.

Die Frage ist nun aber, ob Über­wachungstechniken wie beispielsweise die Gesichtserkennung, die in immer mehr Ländern zum Einsatz kommt, mit Atemschutzmasken noch funktionieren. In London etwa setzt die Polizei Live-Gesichtserkennung zur Identifizierung von Kriminellen ein, auch in Deutschland wird in einigen Städten mit der Technologie experimentiert.

Maske trickst das ­Überwachungssystem aus

Gesichtserkennungssysteme vermessen verschiedene Punkte im Gesicht und gleichen die biometrischen Merkmale mit einer Datenbank ab. Die Technik hat schon unter normalen Bedingungen eine hohe Fehlerquote (beim System in London lag sie zeitweise bei 81 Prozent).

Wenn nun alle Menschen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht be­decken, könnte die Maschinerie noch mehr ins Stottern geraten und reihenweise falsche Treffer produzieren. «Nahezu alle Gesichtserkennungssysteme, darunter auch Apples Face ID, stützen sich auf kritische Gesichtspartien, inklusive den Mund», erklärt der Informatiker Anil Jain, einer der weltweit führenden Bio­metrie-Experten.