Das Attentat wurde dann so rekonstruiert: Ray wollte King umbringen, weil er Rassist war. Dass King in Memphis war, hatte er in der Zeitung gelesen. In Memphis kaufte er ein Gewehr, das er später im Laden gegen das stärkere Remington-Modell umtauschte. Am Tag des Attentats zügelte er und mietete sich in einer Alkoholiker-Absteige gegenüber von Kings Motel ein Zimmer. Dazu trug er einen dunklen Anzug mit Krawatte. Angesichts der Umgebung hätte er sich schon als Clown verkleiden müssen, um noch mehr aufzufallen, witzelt Philip Melanson in seinem King-Buch «Murkin». Er wollte ein Zimmer mit Aussicht aufs «Lorraine», ging noch einen Feldstecher kaufen – Distanz zum Lorraine kaum 80 Meter – und schoss dann aus dem Fenster der Etagentoilette auf King.

Ray flüchtete zuerst nach Kanada und wurde am 8. Juni 1968 in London verhaftet. Auf Anraten eines Anwaltes plädierte er in einem abgekürzten Verfahren auf «schuldig», um der Todesstrafe zu entgehen. Einen ordentlichen Prozess erhielt er nie.

Der Anwalt William F. Pepper bemühte sich während Jahren, für Ray einen ordentlichen Prozess zu bekommen. Peppers Anstrengungen sind lobenswert, aber er präsentierte in seinen vielen Verfahren unzählige Zeugen, die immer neue Geschichten auftischten. Sein wichtigster Mann war der Restaurantbesitzer Loyd Jower, dem «Jim’s Grill» gehörte. Das lag unmittelbar neben der Absteige, aus der Ray geschossen haben sollte. Der Schuss sei aus einem Gebüsch hinter Rays Badzimmer gefallen, behauptete Jower. Und er habe das Gewehr des Attentäters geholt und hinter seiner Theke versteckt.