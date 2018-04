Die Szene könnte in einem Fellini-Film spielen: Vor dem Ristorante Il Girone Dei Golosi in Gallipoli flanieren die Besucherinnen und Besucher, bevor sie in die Altstadt mit ihrem Gässchen-Labyrinth einbiegen. Tutta la famiglia hat sich herausgeputzt – die Väter im besten Anzug, die Mütter im hübschen Rock, auf Stöckelschuhen und frisch frisiert, die Kinder im weissen Hemd oder Spitzenröckchen.

Beschwingt und fröhlich lärmend, geht es zuerst in die Kirche, danach in eines der zahlreichen Restaurants im Ort. Nur die paar Touristen – in Flip-Flops, Jeans und Rucksack – stören das idyllische Bild von Italien anno dazumal.

Nicht nur in Gallipoli, dessen Centro storico sich auf einer Felseninsel befindet, zeigt sich Italien im Salento noch so, wie es dem Klischee entspricht: fröhlich, herzlich und zauberhaft altmodisch. Die Zeit scheint in dieser Ecke Italiens zwischen Adria und Ionischem Meer stillzustehen. Alte Städtchen mit viel Patina, entspannte Menschen, gute Weine, vorzügliches Essen – und weitgehend unentdeckt vom Massentourismus.

«Im Salento geht alles ein bisschen lento», erklärt unser Ferienwohnungsvermieter Ramón Volkart. «Die Leute haben noch Zeit. Zeit für einen Schwatz, Zeit für lange Siestas, Zeit für feines Essen und Weine.»

Der Schweizer ist erst kürzlich mit seiner Frau Linda Rey vom Aargau nach Galàtone ausgewandert und bietet nun Führungen für Touristen an (www.salentosole.ch).

Wir treffen uns in der Caffetteria Mirò, dem Treffpunkt des Städtchens. Die Männer stehen vor der Bar oder drinnen am Tresen, diskutieren lautstark und trinken un caffè. Nur ein paar Schritte entfernt, ist gerade Samstagsmarkt. Ramón führt uns durch die Stände: Oliven, Taralli (Teigkringel aus dem Salento), Käse, Wurstwaren, frische Fische und Schuhe und Nippes, so weit das Auge reicht.

Bei Ramóns Lieblingshändler Matteo decken wir uns mit frischem Gemüse ein, damit wir gestärkt auf Erkundungstour gehen können. Galàtone ist dazu der perfekte Ausgangspunkt.

Bijous hinter Mauern

Später fahren wir über holprige Strassen durch das weite, flache Land, kommen vorbei an rostroten Feldern, typischen Trullis (Rundhäuser aus Steinen) und endlosen Olivenhainen hinter Trockensteinmauern. Silbrig grün schimmern die kleinen Blätter der oftmals bizarr gekrümmten Bäume. Da und dort verstecken sich hinter Mauern weiss gekalkte Masserien, herrschaftliche Gutshäuser, die einst gegen die Überfälle der Sarazenen und Türken gebaut wurden. Heute beherbergen sie oft kleine Hotelbetriebe oder Ferienwohnungen.

Es geht Richtung Meer, nach Santa Maria al Bagno, einem kleinen Seebad, das seine besten Jahre längst hinter sich hat, aber gerade dadurch einen speziellen Charme verströmt. Und schon wieder erleben wir einen dieser Fellini-Momente: Am Sandstrand haben sich ein paar italienische Familien niedergelassen, Kinder rennen kreischend zwischen Kühltaschen und Luftmatratzen herum, daneben liegen die Mammas schnatternd auf den Liegestühlen, während die Zigaretten rauchenden Männer ein paar Meter entfernt dem Transistor-Radio lauschen und sich über die aktuellen Spielzüge ihrer Lieblings-Fussballmannschaft austauschen.

Wo Petrus ankam

Wir fahren der Küstenstrasse entlang vorbei an verwaisten Verkaufsständen und Dörfchen – auf der einen Seite die nun hügelige Landschaft, auf der anderen das türkis schillernde Meer – bis wir an der südlichsten Spitze des Stiefelabsatzes landen: Santa Maria di Leuca. Als Finibus terrae, Ende der Welt, wird dieser Punkt auch bezeichnet.

Hier soll Petrus an Land gegangen sein, um das Evangelium zu verkünden. Deshalb müsse jeder Christ einmal im Leben diesen Ort besuchen, heisst es.

Nun denn, der Platz bietet in der Tat einen grandiosen Blick aufs Meer, die Basilica Santa Maria de Finibus Terrae ist ebenso sehenswert. Don Giovanni, der vor den Beichtstühlen auf Kundschaft wartet, vertreibt sich währenddessen die Zeit auf seinem iPhone – auch wenn solcherlei zu unterlassen ist, wie auf einem Verbotsschild zu lesen ist. Für Priester gelten eben andere Regeln.