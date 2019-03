Drei Schüsse gibt der Verwirrte auf die Männer ab, die an ihren Fallschirmen hoch über ihm im Himmel über Baar baumeln. Er glaubt, die Deutschen kämen. Derweil schlittert ein B-17G-Bomber der US-Air-Force in einer Gischtwolke über den Zugersee, bleibt schliesslich schaukelnd liegen. Aus dem Cockpitfenster klettert der Pilot auf den Flügel und springt ins kalte Wasser. Zwei Brüder zerren den Piloten in ihr Ruderboot. Acht von neun Crewmitgliedern überleben den Absprung über Baar – der Fallschirm des Navigators hat sich nicht geöffnet – und der amerikanische Silbervogel versinkt. Der viermotorige Bomber, das Grösste, was die Luftwaffen damals in den Himmel schicken, die «Fliegende Festung» säuft kläglich ab.

Es ist der 16. März 1944, kurz vor 13 Uhr. So geht vor exakt 75 Jahren ein Angriff der Alliierten auf die Städte Augsburg, Ulm und Friedrichshafen zu Ende. In aller Herrgottsfrühe waren 740 Air-Force-Bomber von Grossbritannien aus aufgebrochen. 23 Maschinen kehren nicht zurück. Darunter die «Lonesome Polecat», der einsame Iltis. Der flügellahme Silbervogel bohrt sich gerade in den Schlamm auf dem Grund des Sees, während Zuger Stadtpolizisten den klitschnassen Piloten in einen trockenen Trainingsanzug stecken und der Stadtpräsident eilt, um Speis und Trank zu organisieren.

Es ist das ungeplante Ende eines Angriffs, durchkreuzt von der treffsicheren deutschen Luftwaffe. Die Endstation eines verzweifelten Rettungsveruchs bis zum Flugplatz Dübendorf, bei dem die Crew alles über Bord geschmissen hat, was nicht niet- und nagelfest war; Bomben, Funkgeräte, eine Splitterschussweste, Sauerstoffflaschen, Maschinengewehre. Und es ist der Beginn einer grossen Karriere. Nicht die des wagemutigen Piloten, der mit seiner Notwasserung die ganz grosse Katastrophe verhindert hat. Sondern die eines jungen Altstoffhändlers aus Suhr, der im Dorf eine Auto-Service-Station samt Tankstelle führt. Sein Name: Martin Schaffner. Acht Jahre später wird ihn die ganze Schweiz als kennen.

Gegen das Vergessen

Unter den Schaulustigen am Ufer des Zugersees steht vor 75 Jahren auch Oskar Rickenbacher. Als die Maschine Minuten zuvor über Zug dröhnte, hat sich der Fünfjährige unter der Kellertreppe versteckt. Doch jetzt steht er da, sieht, wie der Pilot strahlt und winkt. Momente, die der Bub nie mehr vergessen wird. Heute zählt Rickenbacher zu den besten Kennern der Geschichte des Zugersee-Bombers. Und obwohl inzwischen 80-jährig, sorgt er hartnäckig dafür, dass die Geschichte nicht vergessen geht. Auch jetzt. Diesen Samstag enthüllt er eine Gedenktafel am Ufer des Zugersees, getrieben davon, «etwas gegen das Vergessen zu tun», wie er sagt. Das zu vergessen, was die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs erlebt hat, wie nah der Krieg war.

Der Zugersee-Bomber ist bei weitem nicht die einzige Maschine, die während des Zweiten Weltkriegs über der Schweiz abgestürzt oder notgelandet ist. Je nach Quelle und Definition waren es zwischen 240 und 250, die meisten davon amerikanische. Zwar flickten die Amerikaner viele leicht ramponierte Flugzeuge und holten sie nach dem Krieg zurück. Was aber irreparabel war, verkauften sie an Altmetall-Händler. Oder liessen es liegen, wo es war. Einsammeln tat es ein anderer. Und verdiente sich damit eine goldene Nase.

Hier lässt «Bomber-Schaffner» 1953 eine Maschine aus dem Greifensee heben: