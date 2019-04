Sie war schon lange da, die Frau, die mit wehendem Haar von Luzern nach Aarau eilte. Strassen zeichnen die Dame in die Landschaft zwischen Zürich, Aarau und Luzern. Genauer: Velowege.

Wer sich lange genug über das Strassennetz der Schweizer Velowege beugt, entdeckt die Frau plötzlich. Oder einen Elefanten – seine Füsse im Napfgebiet, seinen Rüssel in Büren an der Aare. Im Netzwerk der Wanderwege gibt es eine Robbe, die Schnauze in Reiden LU, die Schwanzflosse in Sursee. Und dem südlichen Ufer des Vierwaldstättersees rennt ein Hund entlang.

Dass die Figuren in den Landkarten schon da sind und man sie bloss entdecken muss, findet auch der Kanadier Stephen Lund. Er ist leidenschaftlicher Velofahrer. Wie das heute üblich ist, lässt er seine gefahrenen Routen von seinem GPS-Gerät aufzeichnen, um danach zu wissen, wie weit und wie schnell er gefahren ist. Vor vier Jahren kam ihm erstmals die Idee, mit dem Velo so zu fahren, dass auf der digitalen Landkarte via GPS-Route ein Bild entsteht. Ein Schriftzug war es: «Happy 2015» zeichnete er pedalend in die rechtwinkligen Strassen von Victoria, südlich von Vancouver. Inzwischen sind viele Bilder entstanden: eine Giraffe, eine Meerjungfrau, ein Kolibri oder ein Waschbär beispielsweise. «Ich mache die Zeichnungen sichtbar, indem ich sie mit dem Velo abfahre», sagte er einst gegenüber der Westschweizer Zeitung «Le Matin». Für die Meerjungfrau radelte er 220 Kilometer in 14 Stunden. Manche Wege müssen wieder zurückgefahren werden, denn das GPS-Gerät ausschalten, um an einem anderen Punkt weiterzuzeichnen, zählt nicht nach seinen Regeln.

Aus Sport wurde Kunst. «Ich sehe mein Velo nicht mehr als Transportmittel, sondern als Pinsel», sagt Stephen Lund, «und die Landkarten sind wie Leinwände.» Dieses Gekritzel hätte seinen Velo-Ausfahrten Sinn gegeben.