Wir verlosen 3 Übernachtungen für 2 Personen im Maiensässhotel Guarda Val an einem Termin nach Vereinbarung im Wert von 2000 Franken. Geniessen Sie 3 Nächte in der Maiensäss-Stube, freie Nutzung des Wellness- und Fitnessbereichs, Frühstücksbuffet und eine Bündnerplatte oder ein Fondue nach Wahl (ohne Getränke) im Hotel Guarda Val oder Hotel-Restaurant Crap Naros.



Das Guarda Val ist ein einzigartiges Maiensässhotel, das sich auf elf bis zu 300 Jahre alte Hütten und Ställe verteilt. Im Weiler Sporz, direkt oberhalb der Lenzerheide auf 1600 Meter über Meer, verbindet es die Faszination gewachsener Bündner Alptradition mit Luxus, Genuss und von Herzen persönlichem Service. Hier kocht Adrian Bürki (16 Gault- Millau-Punkte und ein Michelin-Stern) ob bodenständig, fantasievoll oder klassisch – so schmecken Ihre Ferien in den Bergen!

Senden Sie die Lösung mit Ihrer Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort Feiertags_Quiz an: wettbewerb@schweizamwochenende.ch oder an die Postadresse Redaktion «Schweiz am Wochenende», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau. Einsendeschluss ist der 2. Januar 2018.

Finden Sie den Lösungssatz heraus, indem sie die Buchstaben in den Klammern zu folgendem Satz zusammensetzen: