«Jeden Abend liege ich voller Dankbarkeit in meinem Zelt»: Christine Thürmer ist mehr als einmal um die Erde gewandert und hat dabei das Glück gefunden

Wir treffen die 53-Jährige, die ursprünglich aus dem deutschen Oberfranken stammt, an ihrem Ruhetag in Einsiedeln. Die Frau ist eine Erscheinung: 1,84 m gross, braunes Wuschelhaar, fröhlich blinzelnde Augen und eine freundlich-warme Fürsorglichkeit. «Ich wandere sechs Tage, dann mache ich einen Tag Pause», sagt sie in einer ruhigen Ecke des Pilgerhotels. Das tönt durchstrukturiert – und ist es auch. Auf ihren Wanderungen überlässt sie so wenig wie möglich dem Zufall, plant, wo sie Nahrungsmittel einkaufen und wo sie Ruhetage einschalten wird. Die Streckenplanung am Computer nimmt deshalb oft mehrere Wochen in Anspruch.

Im April 2004 startet sie das 4200 Kilometer lange Abenteuer – «gänzlich untrainiert, mit Übergewicht, X-Beinen und Plattfüssen», wie sie lachend sagt. Sie schafft es, erlebt ungeahnte Glücksgefühle und hängt wenig später auch die beiden anderen bekannten Fernwanderwege durch die USA an; den 3500 Kilometer langen Appalachian Trail und den 5000 Kilometer langen Continental Devide Trail. «Ich hätte nie gedacht, dass mich das so packen wird.» Alleine auf diesen drei Trails hat sie so viele Höhenmeter gemacht, wie wenn sie 45 Mal den Mount Everest bestiegen hätte.

Es sind oft Frauen in ihrem Alter, die ihre Reisen, welche sie auch in den sozialen Medien dokumentiert, verfolgen. «Es tröstet sie, dass jemand so weit wandern kann, der nicht dem Idealbild der supersportlichen Frau entspricht», so Christine Thürmer. «Das Wandern hat auch mir geholfen, stolz auf meinen Körper zu sein – auch wenn er nicht perfekt ist.» Diese Body Positivity, den Körper lieben lernen, sei ihr wichtig. Das Glücksgefühl entstehe aber nur, wenn man sich durchbeisse und Schwierigkeiten nicht ausweiche. Es sei wichtig, sich beim Wandern Regeln zu setzen. «Ich definiere Start und Ziel, die Strecke dazwischen lege ich ausnahmslos zu Fuss zurück.» Sie würde nie den Zug nehmen oder Autostopp machen.

Nach drei geschriebenen Büchern über ihr Leben und vielen Auftritten in TV-Talkrunden, Vorträgen und Lesungen, kann sie in Deutschland nicht mehr unerkannt einkaufen gehen. «Auf meiner Wanderung durch Deutschland in den letzten Wochen hätte ich jede Nacht bei Fans übernachten können und wurde in den Läden angesprochen.»

Ihre berufliche Karriere hängt sie 2007 endgültig an den Nagel – ihr sparsamer Lebensstil und die ehemals gutbezahlten Jobs geben ihr den finanziellen Spielraum dazu. Pro Monat benötigte sie nur etwa 1000 Euro für alle ihre Ausgaben. Es folgen viele Wanderungen in bis jetzt 37 Ländern dieser Welt – sie ist der einzige Mensch, der Europa von West nach Ost und Süd nach Nord zu Fuss durchquert hat.

Das Übernachten in ihrem Zelt, irgendwo an einem versteckten Platz, ist für sie keine bedrohliche Situation. «Es ist für jede Frau gefährlicher, bei Nacht alleine in einer Stadt unterwegs zu sein.» Sie sei ganz bewusst alleine unterwegs. «Kompromisse eingehen mit einem Wanderpartner geht auf längere Zeit nicht.» Es gebe eigentlich nur drei Gelegenheiten, in denen sie jemanden an ihrer Seite vermisse: am Geburtstag, an Weihnachten und an Silvester.

Auf dem Etzelpass mit Bergschuhen

Der Outdoor-Bereich sei total männlich dominiert und man habe den Eindruck, nur in superteurer Ausrüstung dürfe man sich nach draussen wagen. «Ich kann nur still in mich hineinlachen, wenn ich auf dem harmlosen Etzelpass top ausgerüstete Wanderer sehe mit teuren, klobigen Bergschuhen.»