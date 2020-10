«Ich fand die Vorstellung einer Leihmutter zuerst furchtbar»: Abschied von unserem Kolumnisten

Es ist kein gewöhnliches Familienleben, von dem Michael Braunschweig während über einem Jahr für die «Schweiz am Wochenende» berichtet hat. Der 37-jährige Theologe und Ethiker hat mit seinem Partner, einem Zahnarzt, Zwillinge, die eine Leihmutter in den USA ausgetragen hat. Die mittlerweile dreijährigen Kinder wurden aus Spermien der beiden Väter und mit zwei Eizellenspenden gezeugt.

In einer der Kolumnen schilderte Braunschweig eine Szene am Flughafen, als die Dame am Check-in-Schalter fragte: