Grippeimpfstoff droht knapp zu werden – und der Bund korrigiert seine Ziele

Ausverkauft: Der Lieferstatus für den Grippeimpfstoff Fluarix Tetra ist rot!

650'000 Dosen hat das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline für die Schweiz eingeplant. Diese wurden bei einer Vorbestellaktion im Frühjahr verkauft und werden nun ab Oktober ausgeliefert. Zusätzliche Dosen kann der Pharmakonzern nicht zur Verfügung stellen.

Der Bund hat sein Ziel korrigiert

Nebst Fluarix Tetra ist derzeit in der Schweiz für die Grippesaison 2020/2021 ein zweiter Impfstoff zugelassen, Vaxigrip Tetra vom französischen Konzern Sanofi. Insgesamt sind gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) damit 1,2 Millionen Dosen gesichert, gleich viel wie in früheren Jahren. Das dürfte aber diesmal nicht ausreichen. Das BAG möchte im Vergleich zu normalen Jahren einen doppelt so hohen Anteil der Bevölkerung impfen, hiess es im Juni. Damit soll das Gesundheitssystem entlastet werden, um mehr Kapazität für Covid-19 zu haben. Inzwischen hat der Bund sein Ziel aber nach unten korrigiert, nun sollen noch die Hälfte mehr als üblich geimpft werden. Dazu wären 1,8 Millionen Impfdosen nötig, es fehlen also noch 600'000. Selbst von den bislang gesicherten 1,2 Millionen Dosen wird ein Teil erst im Dezember bereitstehen.