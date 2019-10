Gletscher-Schmelze in der Schweiz – wenn die Kleinen Adieu sagen

Vor einigen Wochen wurde in der Ostschweiz der Pizolgletscher beerdigt. Etwa 250 Umweltaktivisten hatten sich Ende September zu einem Trauermarsch aufgemacht, um dem sterbenden Gletscher zu gedenken. Seit dem Jahr 1900 haben über 500 Schweizer Gletscher das gleiche Schicksal erlitten.

«Das Verschwinden kleiner Gletscher wird weitergehen», sagt Matthias Huss, Glaziologe an der Uni Freiburg und der ETH Zürich. Der Grossteil dieser Gletscher hatte keinen Namen. Der Pizolgletscher schon, dessen vier Fussballfelder grosse Resten in fünf Teile zerfallen sind. Das zeige, dass in Zukunft auch Gletscher mit Namen verschwinden würden, sagt Huss.

Verluste sind zwar gross, aber kleiner als befürchtet

Das bestätigt auch der Bericht der Expertenkommission für Kryosphärenmessnetze der Akademie der Naturwissenschaften, die gestern die Messungen auf 20 Schweizer Gletschern vorgestellt hat. Auch in diesem Jahr sind die Gletscher stärker geschmolzen, als sie durch Schnee wachsen konnten. Und das obwohl der Winter 2018/19 kalt und schneereich war und der Mai 2019 aussergewöhnlich frisch.