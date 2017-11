Kritiker fordern ein Verbot

Tiermediziner Dr. Adrian Meyer betreibt in Dottikon eine Kleintier- und Reptilienpraxis, er gehört zu den engagiertesten Homöopathie-Kritikern der Schweiz: «Der homöopathische Tierarzt betrügt den Bauern oder die Katzenhalterin, denn den Tieren ist es egal, was dem Futter beigemischt wurde, Hauptsache es schmeckt. Zumal einige Tierärzte gleichzeitig Antibiotika und Globuli abgeben.» In den hochverdünnten homöopathischen Mitteln lassen sich wissenschaftlich mit modernsten chemischen Methoden keine Wirksubstanzen mehr nachweisen, behauptet Meyer. «Es gibt hingegen viele Pflanzen und echte geprüfte Medikamente, welche in Studien ihre Wirkung beweisen mussten. Homöopathische Globuli werden in der Schweiz chemisch und klinisch nicht geprüft.»

Einen scharfen Ton schlägt auch die von Tieraktivist Danny Chambers eingebrachte Petition auf der Plattform «change.org» an, die nicht weniger verlangt als in England ein «Verbot für Tierärzte, homöopathische Mittel bei der Behandlung von Tieren zu verschreiben». In Form eines ausführlichen offenen Briefes legt Danny Chambers dar, dass zahlreiche Studien und Meta-Studien mittlerweile zweifelsfrei nachgewiesen haben, dass Homöopathie – vom Placebo-Effekt abgesehen – keinerlei Nutzen für den Patienten bringt. In der Tiermedizin liege die grösste Gefahr nicht darin, dass die homöopathischen Mittel wirkungslos seien, sondern «dass einige Homöopathen der Meinung sind, dass ihre Behandlungen eine echte medizinische Therapie ersetzen könnten. Das ist im besten Fall irreführend, im schlimmsten Fall aber kann es unnötiges Leiden und sogar den Tod des Tieres nach sich ziehen», so Chambers.

Dunya Reiwald widerspricht und sagt, es gebe Dutzende doppelblind randomisierte Studien, die belegen würden, dass homöopathische Verdünnungen das Zellverhalten ändern. «Die Zellen reagieren eindeutig auf die Homöopathie. Die feine Kommunikation zwischen den Zellen erlaubt es, ganze Fehlinformationen geradezustellen und Fehlkoordination zu beheben.» Dies erlaube es dem Körper, das Immunsystem zu fördern und die Krankheit zu besiegen. Aber auch sie stellt klar: «Natürlich kann man mit Homöopathie keine gebrochenen Glieder flicken oder sonstige irreversiblen Schäden rückgängig machen. Es braucht gut ausgebildete Homöopathen, die wissen, dass die Globuli nicht ins Futter gehören und wo genau die Grenzen der Homöopathie sind.»