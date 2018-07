Joggen ist ja das eine. «Aber Vita-Parcours beinhaltet viel mehr als nur laufen», schwärmt Dave Dollé. Der Fitness-Exprte zählt auf: «Es ist Herz-Kreislauf-Training, Kraft, Geschicklichkeit, Dehnen, das volle Package.»

Christian Bisang und Ramona Gyr haben das schon so richtig zu spüren bekommen. Zusammen mit Dollé absolvieren sie den Parcours und merken, dass es die Posten so richtig in sich haben. Wenn man die Übungen denn richtig macht.

Das ist die fünfte Folge unserer Vita-Parcours-Serie – bis am Sonntag durchläuft Dave Dollé zusammen mit den beiden Morgenshow-Moderatoren von Radio Argovia sämtliche Posten. Sehen Sie hier die bereits publizierten Anleitungen zu den einzelnen Posten sowie weitere Übungen für Bauch, Beine und Po für zuhause. (smo)