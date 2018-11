Die wichtigsten Erkenntnisse aus der neusten Ausgabe, die in der britischen Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlicht wurde:

1. 4 Ursachen für über 28 Millionen Tote

Die Forscher sind alarmiert: Mehr als die Hälfte der weltweit 56 Millionen Todesfälle im Jahr 2017 gingen auf nur vier Faktoren zurück:

Hoher Blutdruck

Rauchen

hohe Blutzuckerwerte

Übergewicht

Alle vier Faktoren wären weitgehend vermeidbar – und gewannen im Vergleich zu 1990 an Bedeutung. Ausserdem habe sich die Zahl der Toten durch Konflikte und Terrorismus in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Weniger Menschen erkrankten und starben hingegen an verunreinigtem Wasser, schlechter Hygiene oder Luftverschmutzung in Häusern.

2. Die Lebenserwartung steigt, aber …

Die Lebenserwartung der Menschen steigt zwar im globalen Mittel, sie unterscheidet sich regional und je nach Geschlecht aber stark. 2015 geborene Mädchen hatten in 180 von 195 Ländern eine höhere Lebenserwartung als Buben. Sie liegt im weltweiten Schnitt bei 75,6 Jahren, bei Jungen hingegen bei 70,5 Jahren.

Zum Vergleich: In der Schweiz lag die Lebenserwartung im selben Jahr jeweils rund zehn Jahre höher – für Mädchen bei 85,5 Jahren und für Knaben bei 81,3 Jahren. Die Forscher weisen darauf hin, dass eine steigende Lebenserwartung eine bessere Gesundheitsversorgung erfordere.

3. Die Schweiz ist sehr gut versorgt