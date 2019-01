Draussen ist es kalt, wir sind mitten in der Grippesaison. «Die Influenzasaison ist diesen Winter noch nicht so stark», sagt Werner Albrich von der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen. Am meisten von Grippe geplagt sind in der Schweiz Kleinkinder bis vier Jahre – welche die Viren dann später an Erwachsene weitergeben. Die meisten erkranken dabei wegen viraler Atemwegsinfekte wie Erkältungen und grippaler Infekte. Diese Erkrankungen gehören zu den häufigsten Gründen für Antibiotikaverschreibungen.