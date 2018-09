Die Aktionstage Psychische Gesundheit finden vom 6. September bis 30. Oktober statt. Thema der diesjährigen Aktionstage ist das Sich-Zeit-Nehmen – um innezuhalten, um auf die innere Stimme zu hören, um den Moment zu geniessen. Das ganze Veranstaltungsprogramm finden Sie unter www.ag.ch/aktionstage.

«Lustvoll geniessen» lautet der Titel des Vortrags von Dr. med. Gertraude Hagmann, Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Psychotherapeutin, Oberärztin in der Abteilung für Psychotherapie in der 2. Lebenshälfte, Klinik Schützen, Rheinfelden. Der Vortrag findet am 3. Oktober von 19.00 bis ca. 20.00 Uhr mit anschliessendem Apéro im Hotel Schützen in Rheinfelden statt.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 26. September erwünscht an: tagungssekretariat@klinikschuetzen.ch