Eine Warenmesse führte die vier Patienten in die Arztpraxis von Christian Rohrmann. An einem Stand hatten sie sich in den Finger gepikst. Ein Schnelltest analysierte das Blut innerhalb weniger Minuten – und zeigte hohen Blutzucker an. Die vier Patienten schlossen daraus: Diabetes. Und suchten den Hausarzt in Oensingen auf. Als er im Labor das Blut untersuchte, bestätigte sich der Verdacht nur in einem Fall. Bei den anderen drei war es ein Fehlalarm, die Aufregung umsonst.

Wer seine Gesundheit heute selber unter die Lupe nehmen will, braucht dafür nicht an Ausstellungen zu gehen. Im Internet gibt es ein kaum unüberschaubares Angebot an Selbsttests – sowohl für körperliche wie für psychische Leiden. Um den Verdacht auf eine Depression, auf Alkoholsucht oder Essstörung zu prüfen, haben längst auch seriöse Organisationen Fragebogen ins Netz gestellt.

Keine Zeit für Arztbesuche

Um physische Nachforschungen anzustellen, verkaufen Apotheken und Drogerien ihrerseits eine breite Palette an Selbsttests. Bin ich allergisch auf Katzenhaare? Vertrage ich Gluten? Habe ich einen Eisenmangel? Die Tests versprechen rasche Aufklärung. «Vor allem in städtischen Gebieten und unter jüngeren Menschen, die keinen Hausarzt mehr haben, sind sie beliebt», sagt Christian Rohrmann. Auch Hersteller und der Apothekerverband Pharma Suisse bestätigen: Der Markt der Selbsttests wächst. Konkrete Zahlen fehlen dem Verband. Die Firmen wollen sich dazu nicht äussern.

In einer Gesellschaft, in der mit «Dr. Google», also einer Internetrecherche, die Krankheitsbefunde selbst zusammenpuzzelt werden, liefern solche Tests weitere Bausteine. Sie entsprechen dem Bedürfnis nach Flexibilität, Effizienz und steter Verfügbarkeit. Wer sich am Küchentisch seiner Gesundheit widmet, braucht in die sowieso randvolle Agenda nicht noch einen Arzttermin zu quetschen.

Eine eigens genommene Probe von Blut, Urin oder Kot reicht – nach ein paar Minuten lässt sich das Resultat ablesen. Dazu kommt, dass man sich als Patient nicht erklären muss und es denkbar einfach ist, an die Test-Kits heranzukommen: Pendler kaufen sie in einer Apotheke am Bahnhof, Online-Shopper legen sie rund um die Uhr in ihren digitalen Warenkorb, und wer mit dem Einkaufswägeli durchs Shoppingcenter kurvt, zieht sie in der dortigen Drogerie aus dem Regal.

Gefährliche falsche Schlüsse

Jüngstes Beispiel ist der Selbsttest für HIV. Er wurde im Juni von Swissmedic zugelassen. Das ist die Ausnahme: Die Mehrheit der Schnelltests benötigt keine Zulassung dieser Behörde. Denn sie sind als Medizinprodukte und nicht als Arzneimittel eingestuft. Der Oensinger Arzt Christian Rohrmann, der auch im Vorstand des Berufsverbandes Haus- und Kinderärzte Schweiz ist, steht den Selbsttests zwiespältig gegenüber. Ein Vorteil sei ihr niederschwelliger Zugang – eben für Menschen, die keinen Hausarzt haben oder sich vor solchen Besuchen fürchtet.

Für problematisch erachtet er die unterschiedliche Qualität der Tests und die für Laien oftmals nicht einfache Interpretation der Resultate. Das könne gefährlich werden. «Wir wissen nicht, wie jemand ohne fachliche Begleitung auf das Ergebnis HIV-positiv oder auf den Verdacht einer schwerwiegenden Darmerkrankung wie einen Tumor reagiert», sagt er. Dabei müsse gerade das Resultat eines Stuhltests vorsichtig gedeutet werden. Wer kurz zuvor rohes Fleisch gegessen hätte, erhalte mitunter fälschlicherweise ein positives Ergebnis, gibt Rohrmann zu bedenken.

Studie warnt vor vielen Tests

Dass Ärzte gegenüber Selbsttests eher skeptisch eingestellt sind, erstaunt wenig. Doch kürzlich hat sich jener Dachverband dem Thema angenommen, dessen Mitglieder am Trend der Tests mitverdienen: Pharma Suisse. Im aktuellen «PharManuel», dem jährlich erscheinenden Handbuch für Apotheker, wird der Qualität der Tests nachgegangen. Das Fazit ist für die meisten vernichtend. Als «nicht empfehlenswert» stuft Pharma Suisse etwa sämtliche Allergie-, Gluten-Intoleranz-, Darmkrebsvorsorge-, Zecken- oder Drogenschnelltests ein. Der Cholesterin- oder Eisenmangel-Test erhalten ein «bedingt empfehlenswert».

Die Begründungen sind unterschiedlich. Unter anderem werden die Zuverlässigkeit der Tests, das Fehlen von Informationen oder irreführende Schlussfolgerungen kritisiert. «So aussagekräftig, wie die Hersteller behaupten, sind die Tests nicht», heisst es in der Studie. Das könne dazu führen, dass Patienten sich in einer falschen Sicherheit wägen oder unnötig mit einem vermeintlichen Befund belastet würden. Zudem sei in gewissen Fällen die Aussagekraft der Tests zu hinterfragen. Etwa bei jenem auf Gluten-Intoleranz. Die dafür verantwortlichen Antikörper sind ernährungsabhängig. Wer im Vorfeld eines Tests also auf glutenhaltige Nahrung verzichtet, droht ein falsch negatives Resultat zu bekommen, warnt die Studie.

Einer der grössten Anbieter solcher Selbsttests ist die Firma IVF Hartmann mit ihrer Marke Veroval. Der Hersteller wehrt sich: «Die Diagnose von komplexen Autoimmunkrankheiten wie etwa eine Glutenintoleranz muss durch einen Arzt erfolgen», heisst es auf Anfrage. Die Tests seien jedoch hilfreich bei der «Früherkennung wichtiger Gesundheitsprobleme» und würden «Menschen in der Wahrnehmung des eigenen Körpers unterstützen».

Realität, der sich die Fachwelt nicht verschliessen darf

Aus Konsumentensicht könnten verlässliche Tests durchaus nützlich sein. Solche wie der Schwangerschaftstest. Dessen Nutzen stuft auch Pharma Suisse als «nicht anzuzweifeln» ein. Ebenfalls als sinnvoll führt die Studie Selbsttests zur Blutgerinnung oder Blutzuckerbestimmungen an – sofern sie Teil einer ärztlich angeordneten Therapie sind. Diese Messgeräte sind aber kostspieliger als die Einwegtests, die im Schnitt zwischen 15 und 30 Franken kosten.

Ist es womöglich nur eine Frage der Zeit, bis verlässlichere Test-Kits auf den Markt kommen? Yvonne Gilli vom Vorstand des Schweizer Ärzteverbands geht davon aus, dass sich das Angebot in diese Richtung entwickeln wird. Sie fordert, dass die Tests und der Umgang damit gleichzeitig auch erforscht werden. «Klar ist, dass Ärzte und andere Gesundheitsfachleute heute einen Bildungsauftrag wahrnehmen müssen», sagt Gilli. Dies sei schon wegen Google notwendig.

«Es ist eine Realität, dass wir heute sämtliche Informationen im Netz suchen. Auch bei gesundheitlichen Problemen.» Die Fachwelt könne sich dem nicht verschliessen und müsse den Patienten aufzeigen, welche Tools sinnvoll seien. Auf das Phänomen der Cyberchonders – Menschen, die sich kranker googeln, als sie sind – haben auch schon Krankenkassen reagiert. So lancierten etwa die CSS und die Swica je eine App, die Beschwerden mittels eines medizinischen Fragebogens einschätzt. Die Versicherer hoffen, damit unnötige Arztbesuche zu reduzieren.

Alkoholsucht online checken

Auch Psychiatrien und Suchtberatungsstellen arbeiten inzwischen mit Fragebogen, die sie online aufschalten. Ohne Outing lässt sich vortasten, ob man zu viel Alkohol trinkt, ob die strenge Diät Züge einer Essstörung aufweist oder die Traurigkeit auf eine Depression hinweist. Die psychiatrischen Dienste Graubünden platzieren bereits seit fünf Jahren solche Selbsttests auf ihrer Website. Die Nachfrage sei gross, heisst es.

50 000 Menschen klickten sich bisher durch den Fragekatalog zu Borderline, 48 000 zu ADHS bei Erwachsenen. Weitere Daten würden nicht erfasst – und auch keine Diagnose erstellt. Liege eine Tendenz vor, wird dazu geraten, sich an eine Fachperson zu wenden, heisst es seitens der psychiatrischen Dienste Graubünden. Per Mail oder unter einer Telefonnummer.

Ein solch niederschwelliges Angebot begrüsst Gilli – vorausgesetzt, es wird professionell bewirtschaftet und ist nicht marktgetrieben. Sie geht davon aus, dass die Digitalisierung das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren stark verändern wird. Ein flexibles und jederzeit verfügbares Angebot werde immer stärker gefordert.

Bereits Realität ist die Telemedizin, bei der Patienten Hotlines anrufen oder mit Ärzten in Videosprechstunden kommunizieren. Denn über kürzer oder länger führt die Selbstdiagnose doch zu einem Mediziner.