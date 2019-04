Dann, nach langem Warten die Diagnose: Brustkrebs. Ein bösartiger Tumor hat sich in Ronjas linker Brust eingenistet. Er ist sehr aggressiv und greift Ronjas Lymphknoten an. Damals ist Ronja 27 Jahre alt. Steht kurz vor dem Masterabschluss in Psychologie.

Sie versucht es noch einmal bei der Gynäkologin. Ohne Erfolg. Irgendwann geht sie zu ihrem Hausarzt. Der wiederum ordnet bei der Frauenärztin eine Gewebeentnahme an. Bis diese stattfindet, vergehen weitere drei Monate. Das Geschwulst wächst.

Ronja kontaktiert ihre Frauenärztin. Und wird vertröstet. «Das ist normal in deinem Alter», sagt die Ärztin. Es wären wohl bloss «ein paar geschwollene Drüsen.» Doch Ronja geht es immer schlechter, sie fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper. Ob sie etwas geahnt hat? «Ich denke schon», sagt die 30-Jährige heute.

Es beginnt mit einem murmelgrossen Geschwulst an der linken Brust. Beim Duschen fährt Ronja* immer wieder darüber. Das war irgendwann im Sommer 2016. So genau erinnert sich die zierliche Bernerin mit den hellblauen Augen und dem hübschen Gesicht nicht mehr.

Das alles rückt in den Hintergrund. Der Kampf gegen den Krebs bestimmt jetzt Ronjas Leben. Kurz vor der Chemotherapie lässt sie sich ihre Eizellen einfrieren. Denn die Medikamente greifen auch die Eierstöcke an. Und Ronja hat sich noch nicht intensiv Gedanken über ihre Familienplanung gemacht. Kinder? Ja, die will sie schon. Aber noch nicht jetzt, nicht mit 27.



Ronja erzählt ihre Geschichte gefasst, überlegt. In den letzten Jahren hat sie sich intensiv mit der eigenen Krankheit auseinandergesetzt. Hat eine Patientenverfügung ausgefüllt, sich bei der Sterbehilfeorganisation Exit angemeldet. Musste lernen, was es heisst, so jung Krebs zu haben.

Ronja gehört zu einer Minderheit. Sie ist statistisch gesehen zu jung für Brustkrebs. 80 Prozent aller diagnostizierten Frauen sind über 50 Jahre alt. 6000 Frauen und 40 Männer erkranken in der Schweiz jährlich an Brustkrebs.

Auf Ronjas Diagnose folgt eine fünfmonatige Chemotherapie. «Nach dem ersten Termin fühlte ich mich noch sehr gut, ging danach noch Eis essen.» Doch von Chemozyklus zu Chemozyklus nimmt ihre Kraft ab. «Oft hatte ich das Gefühl, jede einzelne Zelle meines Körpers schreien zu hören», erinnert sich die 30-Jährige.

Ronja plagen Schmerzen im ganzen Körper. Oft ist sie zu schwach um aufzustehen. Wenn sie vom ambulanten Aufenthalt wieder in ihre Wohnung zurückkehrt, hat sie nur ein einziges Ziel vor Augen: Genug stabil werden, um die nächste Behandlung zu überleben. Sie, die so gerne isst, verliert plötzlich jeglichen Geschmack. Hat taube Finger. Muss den Lift nehmen, um in ihre Wohnung im ersten Stock zu gelangen. Treppensteigen wäre eine zu grosse Anstrengung.