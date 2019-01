Bettina Rimensberger hats geschafft – mindestens fürs Erste. Heute Morgen kurz nach halb neun Uhr hat ein anonymer Spender 1000 Franken an ihre Online-Kampagne „Bettina will leben“ überwiesen und damit den Stand auf dem Spendenkonto auf über 400‘000 Franken gehoben. So viel Geld braucht die schwerkranke 31-Jährige, um ihre selten Muskelschwund-Krankheit mit einer neuen, von der Krankenkasse nicht bezahlten Therapie in Schach zu halten.

In wenigen Wochen gehts los

Rund 100 Menschen leiden in der Schweiz an spinaler Muskelatrophie (SMA). Nervenimpulse werden nicht oder nur ungenügend an die Muskeln weitergeleitet, was zu einem steten Abbau der Muskulatur und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod führen kann. Die Zuger Firma Biogen hat im Herbst 2017 das Medikament Spinraza auf den Markt gebracht, das sich in Studien als wirksames Mittel gegen SMA erwiesen hat. Das Bundesamt für Gesundheit hat Spinraza noch nicht auf die sogenannten Geburtsgebrechen-Medikamentenliste aufgenommen, weshalb die Krankenkassen noch nicht verpflichtet sind, die teure Therapie zu bezahlen. Im ersten Jahr kostet die Behandlung 600‘000 Franken, in den Folgejahren noch je 300‘000 Franken.

Die 400‘000 Franken, die Bettina Rimensberger seit heute Morgen beisammen hat, reichen aus, damit die junge Frau aus Wetzikon sich im Unispital Zürich die ersten vier Dosen Spinraza ins Rückenmark spritzen lassen kann. Rimensberger kann nur noch ihren Zeigefinger, die Augen und den Mund bewegen. Sie hofft, dank der Behandlung bald wieder mehr Kraft zu erhalten. Sie wird sich nun für die Therapie am Unispital anmelden und nach einer Vorbesprechung mit dem behandelnden Arzt relativ rasch beginnen können. Rimensberger geht davon aus, dass es bereits in wenigen Wochen so weit ist.