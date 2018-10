Cannabis ist nicht nur in Kanada wegen der Legalisierung gerade offenkundig sehr beliebt – auch hierzulande erlebt die Blüte als Heilpflanze einen regelrechten Boom. Die legale Variante CBD-Hanf ist inzwischen bereits in Shops erhältlich. Aber auch Cannabis mit dem eigentlich illegalen Inhaltsstoff wird in der Medizin immer häufiger zur Schmerzbehandlung eingesetzt. Der Regionalsender Tele M1 hat in der Sendung «CheckUp» eine Patientin besucht.