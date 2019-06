Zuerst einmal ist es wertvoll, dass der Freundeskreis darauf aufmerksam geworden ist und sich um den ihm nahe stehenden Menschen sorgt. Das zeugt von einem stabilen Zusammenhalt, den der Betroffene in seinem sozialen Netzwerk hat. Möglicherweise bemerkt man in diesem Netzwerk Veränderungen einer Person sogar noch eher als der Betroffene selbst.

Grundsätzlich kann in solchen Situationen ein Gesprächsangebot immer hilfreich sein. In diesem können Sie Ihre Beobachtungen zurückmelden, wodurch sich der Betroffene verstanden fühlen kann. Über Gefühle und Ängste sprechen zu dürfen, kann bereits entlastend sein und ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Sprechen und Verstandenwerden kann innere Prozesse öffnen und weitere Behandlungsangebote möglich machen. Für ein Gesprächsangebot sollten Sie als nahestehende Person idealerweise selbst in einer stabilen Verfassung sein und einen geeigneten Ort sowie Zeitpunkt auswählen.