Gekommen, um zu bleiben: Das Coronavirus wird wohl länger nicht verschwinden

Dieses Sars-CoV-2 ist eine Zumutung! Wir haben bis jetzt kein wirksames Mittel gegen dieses Virus. Kein Medikament und keinen Impfstoff. Unsere Mittel sind passiv und verursachen vor allem uns Schmerzen: Social Distancing, Kontaktverfolgen und Quarantäne.

Einschneidende Massnahmen in jeder Beziehung. Und deshalb interessiert uns vor allem: Wie lange soll denn das noch dauern? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Denn den Abgang des Virus muss man sich «verdienen». Deshalb muss man die Frage anders stellen: Wie lange müssen wir uns einschränken? Und: Wie weit müssen diese Einschränkungen gehen? Und die Antworten kriegen wir, wenn wir noch eine Frage stellen: Wie verbreitet sich eigentlich dieses Virus? Und zwar sind diesmal nicht Tröpfchen und Schnudernasen gefragt, sondern epidemiologische Facts and Figures.

Geht es unbemerkt, wie es gekommen ist?

Am liebsten hätten wir einen Abgang, wie ihn der Vetter von Sars-1 2002/2003 gemacht hat: eines Tages einfach weg. Nun gut, so einfach ging es nicht: Da waren schon harte Interventionen notwendig. Aber dann verschwand das Virus. Auch der Supererreger von 1918/1919 verschwand einfach – zum Glück. Gewisse Bestandteile von ihm finden sich zwar hin und wieder in saisonalen Grippeviren. Aber nicht mehr in der damals tödlichen Kombination.