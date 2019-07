Das Himmelsspektakel war zunächst in der Stadt La Serena an der chilenischen Pazifikküste zu sehen. Der Mondschatten sollte dann in südöstlicher Richtung über Argentinien hinwegziehen.

Entlang der Route verfolgten etliche Tausend Schaulustige das Spektakel am Himmel. Auch viele Wissenschaftler waren in die Region gekommen, um die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Die Atacama-Wüste in Chile und die argentinische Provinz San Juan gelten aufgrund der klimatischen Bedingungen und des meist wolkenfreien Himmels als ideal für die Beobachtung der Sonnenfinsternis. Im Grossraum Buenos Aires hingegen war es vor Beginn der Sonnenfinsternis noch leicht bewölkt.