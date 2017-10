Die Besucher sind ohnehin nicht zum Lernen da, sondern zum Schauen und zum Staunen, im Kleinen und Grossen, über die roten Garnelen, so lang wie eine Fingerbeere, bis zum meterlangen Wels. All die Lebewesen kommen in der Natur ganz in der Nähe vor, bewohnen Rhone und Genfersee, bleiben unserem buchstäblich oberflächlichen Blick aber meist verborgen.

Eine Treppe führt die Besucher in die anderen Kontinente. So an den Malawisee, wo sich gelbe Fische mit dunklen Flossenrändern, weisse mit schwarz gepunktetem Rücken, silbrig glänzende, längs und quer gestreifte tummeln, scheinbar alles, was Gott sich ausdenken konnte – und doch ist es nur eine kleine Auswahl der über 800 Buntbarscharten, die in jenem Gewässer vorkommen.