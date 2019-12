Schweizer Teleskop hätte in den Weltraum starten sollen – deshalb ist die Rakete gestoppt worden

Die genauen Ursachen würden nun von den technischen Teams analysiert, sagte Neuenschwander am Dienstag in Kourou in Französisch-Guayana. Danach soll entschieden werden, ob sich das Problem beheben und der Start am Mittwochmorgen um 9.54 Uhr durchführen lässt.

Ansonsten gibt es um 9.54 Uhr am Donnerstagmorgen vorläufig die letzte Chance für einen Start in diesem Jahr. Dafür gibt es mehrere Gründe: Der Kerosintank der ersten Raketenstufe (der vier Booster) wurde nach Abbruch des Countdowns wieder geleert und kann nur noch einmal wieder befüllt und - bei erneutem Abbruch - entleert werden.