Der letzte gross angelegte Versuch, leuchtende Pflanzen herzustellen, war das Glowing Plant Project aus Kalifornien, das 2017 grandios scheiterte. Dies trotz dem fulminanten Start, der in der Genforscher-Community Aufsehen erregte: Projektgründer Anthony Evans wollte über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter 65 000 Dollar sammeln, um seine Forschung zu finanzieren und eine in der Nacht leuchtende Kressepflanze zu erschaffen. Spendern versprach er das Vorkaufsrecht auf die ersten genetisch manipulierten Leuchtgewächse, die er herstellen würde. So kamen innert kürzester Zeit fast 500 000 Dollar zusammen, Evans konnte mit dem Achtfachen des erwarteten Geldbetrags forschen.

Forscher der Universität Moskau haben die Gene, die für das nächtliche Leuchten bei Pilzen verantwortlich sind, entdeckt und bereits in Hefepilze eingebaut. Nun soll der Leuchtmechanismus auch in die Gene von Pflanzen eingefügt werden. Bisherige Experimente sind stets gescheitert oder haben nur sehr schwach leuchtende Pflanzen hervorgebracht.

Fluoreszenz ist die Eigenschaft, die unsichtbare UV-Strahlung in sichtbares Licht umzuwandeln. Fluoreszierende Lebewesen könne von sich aus kein Licht ausstrahlen, sie leuchten nur, wenn sie mit ultraviolettem Licht bestrahlt werden. Fluoreszenz ist im Vergleich zu Biolumineszenz in der Natur relativ häufig: Fische, Vögel, fleischfressende Pflanzen und gewisse Gesteine sind dazu fähig.

Schwieriger als gedacht

Vor etwas mehr als einem Jahr musste Evans allerdings resignieren. Er schrieb seinen Spendern, der Einbau des Leuchtmechanismus sei zu kompliziert und das Geld aufgebraucht. Statt leuchtender Pflanzen will er jetzt genetisch verändertes Moos mit Patchouli-Duft herstellen. Sein Glowing Plant Project war von seriösen Wissenschaftern von Anfang an kritisch beäugt worden. Die Idee, dass das Lumineszenzsystem von einfach konstruierten Bakterien in mehrzellige, komplexere Organismen einfach so eingebaut werden kann, schien unrealisierbar.

Damals war erst das Leuchtsystem von einigen Bakterien bis ins genetische Detail bekannt. Versuche, diesen Mechanismus in Pflanzen einzubauen, mussten scheitern, denn Pflanzen und Bakterien sind nur sehr weit entfernte Verwandte. Die Mechanismen, mit denen die DNA in Pflanzen abgelesen wird, unterscheiden sich sehr stark von jenen in Bakterien. Man kann nicht einfach ein Gen, welches in einem simpel gebauten Lebewesen eine bestimmte Wirkung hat, in die DNA eines höheren Lebewesens versetzen und dann den gleichen Output erwarten. Dafür sind höhere Lebewesen wie Pflanzen zu komplex und die Mechanismen in der DNA zu wenig bekannt.

Der neue Ansatz der Forscher aus Moskau ist aber vielversprechend. Sie haben im letzten Dezember eine Studie publiziert, welche die genetischen Voraussetzungen und die genauen Vorgänge bei der Lumineszenz von Pilzen erklärt. Pilze sind komplexe Lebewesen – und mit Pflanzen näher verwandt als Bakterien. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb höher, dass ein von Pilzen kommendes Leuchtsystem in Pflanzen tatsächlich funktioniert.

Das von den Wissenschaftern neu entschlüsselte Pilzsystem hat gegenüber dem bakteriellen Mechanismus einige Vorteile: Die Ausgangssubstanz, die umgewandelt wird, um das Leuchten zu produzieren, ist Kaffeesäure. Diese ist von Natur aus in Pflanzen vorhanden und eignet sich darum besonders gut als Rohstoff für die Lichterzeugung. Ein weiterer Vorteil: Für das Leuchten wird Adenosintriphosphat (ATP), der Treibstoff der Zellen, nicht direkt verbraucht. Dieser Mechanismus hat damit energetisch weniger starke Nachteile wie jener von Bakterien, welcher direkt ATP verbraucht.

Forscher gründen Start-up

Einige der Forscher, die an der Studie mitgeschrieben haben, glauben, dass Gen-editierte Pflanzen mit dem neuen Lumineszenzsystem sehr schnell realisierbar sind. Sie haben ein Start-up gegründet, das innerhalb der nächsten zwei Jahre Zierpflanzen auf den Markt bringen will, die im Dunkeln leuchten. Wer das Start-up finanziert, ist unklar, die Wissenschafter forschen aber bereits an zwei Standorten in Russland und scheinen gut aufgestellt zu sein.

Der Weg zu lumineszierenden Bäumen, die Strassenlaternen ersetzten, dürfte aber noch weit sein. Die Lumineszenz, die mithilfe des Pilzsystems erreicht wird, ist immer noch relativ schwach und es ist unklar, wie überlebensfähig eine lumineszierende Pflanze tatsächlich ist. Das Nachtleuchten kostet viel Energie, eine solche Pflanze ist gegenüber einer nichtleuchtenden energetisch stark benachteiligt.

Trotzdem ist es denkbar, dass in naher Zukunft eine moderat leuchtende Pflanze als eine Art Leselampe entwickelt wird. Die Gentechnik macht momentan rasche Fortschritte und die Bereitschaft von Geldgebern, in solche Leuchtpflanzen zu investieren, ist zweifellos vorhanden. Nächtliche Beleuchtung auf biologischer Basis scheint damit nur noch eine Frage der Zeit zu sein.