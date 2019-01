In der Masoalahalle vom Zoo Zürich leben um die 40 Pantherchamäleons. Trotzdem sind die vom Aussterben bedrohten Tiere manchmal schwer zu finden. «Am einfachsten ist es, wenn es ganz warm ist, dann gibt es bestimmte Orte, die sie besonders gerne aufsuchen», erklärt Robert Zingg, Kurator Zoo Zürich, gegenüber «Tierisch». Dann seien sie auf der Höhe der Besucher. «Erstaunlicherweise sind es über all die Jahre immer etwa dieselben Gebiete, in denen sich die Chamäleons gerne aufhalten», erklärt Zingg. Dies sei wohl auf mikro-klimatische Ursachen zurückzuführen.

Auch wenn sich die Tiere zeigen, muss man genau hinschauen, um sie zu entdecken. Sie sind gut getarnt und bewegen sich meist sehr langsam.

Damit der Zoo Zürich immer genug Chamäleons hat, werden die Weibchen, sobald sie einen verdächtig dicken Bauch haben, von den Tierpflegern eingefangen. Dann werden die Eier auf zwei Brutkästen verteilt, in denen unterschiedliche Temperaturen herrschen. Der Grund: «Bei vielen Reptilien spielt die Temperatur bei der Geschlechterbestimmung eine Rolle. Bei tieferen Temperaturen gibt es mehr Männchen, bei höheren mehr Weibchen.» Die unterschiedlichen Bedingungen sorgen also dafür, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist.