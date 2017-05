In einer spektakulären Tauchaktion hatte der Orbiter in der vergangenen Woche erstmals die weitgehend unerforschte Zone zwischen dem Planeten und seinen Ringen durchflogen. "Die Region zwischen den Ringen und Saturn ist offenbar eine 'grosse Leere'", sagte Projektmanager Earl Maize am Montag (Ortszeit). Laut NASA sind das gute Nachrichten für die weitere Arbeit von "Cassini".

Die relative Leere ermögliche der Raumsonde, einige der 21 geplanten weiteren Tauchaktionen ohne ihre scheibenförmige Antenne durchzuführen, mit der sie gewöhnlich Staubpartikel abwehrt. Die Antenne hatte letzte Woche zeitweise zu einer Unterbrechung des Funkkontakts zur Erde geführt.

Die NASA bezeichnet die derzeitige Mission als "grosses Finale". Die Sonde, die 1997 startete und 2004 in der Umlaufbahn des Saturn ankam, soll nach den Durchflügen kontrolliert auf den Planeten stürzen.