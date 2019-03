Freudige Überraschung für die Passagiere eines Tourenschiffs, das gerade aus der Arktis zurückkehrte: In der Nähe tauchten Orcas auf. Wie National Geographic berichtet, wurden die Tiere von Forschern an Bord als sogenannte Typ-D-Orcas identifiziert. Dies ist eine seltene, subantarktische Variante. Sie ist an der spitzigen Rückenflosse, dem knollenförmigen Kopf und dem Augenfleck zu erkennen, der wesentlich kleiner ist als bei anderen Killerwalen. Es sind die ersten bekannten Unterwasseraufnahmen dieser Variante.