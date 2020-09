China testet wiederverwendbares Raumschiff im All

Mit einer Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» hat China ein wiederverwendbares Raumschiff für Testzwecke ins All gebracht. Die Rakete startete laut dem Parteiorgan «Volkszeitung» am Freitag vom Raumfahrtzentrum Jiuquan nahe der Wüste Gobi in der Provinz Gansu.