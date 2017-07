Eine weitere schlechte Nachricht förderte die Analyse der PSI-Forscher zutage. Sie untersuchten neben den direkten Abgasen auch deren weiteren Einfluss auf die Atmosphäre. Denn giftige Partikel entstehen nicht nur direkt bei der Verbrennung, sondern auch später, wenn bestimmte gasförmige Schadstoffe mit Substanzen aus der Luft reagieren. Solche Folgeprodukte machen 60 bis 70 Prozent des gesamten Feinstaubs in der Luft aus, sagt André Prévôt, Leiter der Untersuchung am PSI. «Sie können sich in der Luft stark verbreiten, beispielsweise vom Stadtverkehr bis in ländliche Gebiete.»

Eigentlich sollte der Katalysator die Freisetzung der flüchtigen Stoffe verhindern. Doch bevor dieser sich aufgewärmt und seine Betriebstemperatur erreicht hat, entschlüpft eine riesige Menge der gefährlichen Gase, zeigten die Messungen. Besonders hoch ist der Schadstoffausstoss deshalb zu Beginn einer Fahrt. «Die Menge an flüchtigen Substanzen, die in den ersten 40 Sekunden ins Freie gelangt, ist grösser als der Ausstoss einer stundenlangen Fahrt», sagt Prévôt. Noch mehr der Schadstoffe entweichen zudem bei Minustemperaturen, also im Winter. «Das liesse sich leicht verhindern, indem man den Katalysator vorheizt», empfiehlt Prévôt. Das Vorheizen müsste allerdings schnell gehen – und nicht zu viel Energie benötigen. «Man muss etwas Schlaues erfinden», sagt Prévôt, «falls man überhaupt bei Benzinmotoren bleiben will.» Er fordert zudem, dass Autohersteller bei Benzin-Direkteinspritzern künftig Partikelfilter einbauen, um die direkt entstehenden Russteilchen abzufangen.