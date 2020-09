Er schwamm mit Haien und kämpfte für sie – nun ist Erich Ritter gestorben

«Hunde beissen meistens härter als Haie», pflegte Erich Ritter dem Publikum in seinen Vorträgen zu sagen. Der am Freitag verstorbene Hai-Experte aus Zollikon sprach aus Erfahrung. Hundebisse kannte er aus seiner Jugend, als er Blumen aus der Gärtnerei der Eltern austrug. Haibisse aus seinem Erwachsenenleben als Forscher.

Kopf, Waden, Hände, Rücken: Kaum ein Körperteil, an welchem er nicht schon Haizähne zu spüren bekommen hatte. Doch waren es Bisse? Er bezeichnete es in Analogie zu den Hunden als Schnappen. Ernsthaft gebissen wurde er ein einziges Mal, bei Dreharbeiten zu einer TV-Doku von einem Bullenhai in die Wade, nur knapp überlebte er damals. Gestorben ist er nun mit 61 Jahren in seinem Haus in Florida an einem Herzleiden.

Süsse Haie, dumme Menschen

Den grössten Teil seines Lebens verbrachte Erich Ritter in Gegenden, wo Haie vorkommen. Zurück in die Schweiz kam er regelmässig, um in Vorträgen seine Botschaft zu verbreiten: Haie sind besser als ihr Ruf. Leicht hinkend – ein Überbleibsel des Bullenhai-Unfalls – betrat er jeweils die Bühne und sprudelte in Zürichdeutsch los, beschrieb den einen Hai als süss und den anderen als frustriert, und wenn das Wort «dumm» fiel, dann bezog es sich immer auf Menschen.