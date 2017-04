Eine Firma wird erwachsen

Zwar tritt Zuckerberg noch immer im legeren Outfit auf – graues T-Shirt, Jeans und Turnschuhe –, ansonsten erinnert aber nicht mehr viel an das kleine Startup von damals: Facebook hat gegenwärtig fast zwei Milliarden Mitglieder, gehört zu den wertvollsten Firmen der Welt und wird die digitale Zukunft entscheidend mitgestalten. Wenn der Chef darüber spricht, an was sein Unternehmen gerade arbeitet, dann hört die ganze Welt zu.

Und die präsentierten Themen zeigen, wie rasant sich Facebook seit der Gründung entwickelt hat: Während Zuckerberg bei der ersten F8 vor zehn Jahren noch über den neuen Newsfeed und die Konkurrenz von Myspace referierte, ging es dieses Mal um hochintelligente Computerbrillen und Gehirnimplantate. Zwar sind diese Ideen futuristisch und ein konkretes Produkt liegt noch in der Ferne, trotzdem sind die Pläne relevant. Facebook hat unterdessen nämlich nicht nur das politische Gewicht, sondern auch die nötigen Ressourcen, um solche Visionen zu realisieren.

Das Unternehmen ist erwachsen geworden. Facebook identifiziert sich schon längst nicht mehr nur als soziales Netzwerk, sondern sieht sich zu weit Grösserem berufen. An der F8 manifestierte sich diese Überzeugung in Form der Drohne Aquila: Das Flugobjekt soll dereinst mobiles Internet in die ganze Welt bringen. Als Zuckerberg dieses Vorhaben 2014 publik machte, belächelten ihn die Experten noch für seine Naivität. Diese Woche hat Facebook die Drohne aber in die F8-Ausstellungshalle in San Jose hängen lassen und damit demonstriert, dass man seine Visionen durchaus ernst nehmen darf. Dass man sie gar ernst nehmen muss.