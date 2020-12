Swisscom, Sunrise und Salt: Unabhängige Fachleute haben Handynetze im Corona-Jahr getestet

In der heiss umkämpften Schweiz sei es Swisscom zum dritten Mal in Folge gelungen, seinen starken Rivalen Sunrise zu übertrumpfen, heisst es im Fazit des Connect-Tests 2021.

Während die beiden Anbieter in der Daten-Wertung gleichauf liegen, kann Swisscom das knappe Rennen in den Disziplinen Sprache und Crowdsourcing für sich entscheiden. Beim 5G-Ausbau können wir zwischen Swisscom und Sunrise beim besten Willen keinen Sieger feststellen.

Sunrise hebt in einer am Dienstag verschickten Medienmitteilung hervor, man sei die einzige Anbieterin in der gesamten D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), die zum 5. Mal in Folge die höchste Gesamtnote «Überragend» erhalten habe.

Die Erfolgsquoten beim Telefonieren liegen in grossen und kleinen Städten bei allen drei Kandidaten nahe bei 100 Prozent. Beim Drivetest in Kleinstädten habe Swisscom diese Marke sogar erreicht.

VoLTE oder auch Voice over LTE bezeichnet eine Technologie, bei der Sprachdaten über das LTE-Mobilfunknetz übertragen werden. LTE war als Mobilfunkstandard (4G) ursprünglich als rein paketbasierte Datenverbindung konzipiert, die im Gegensatz zu den Vorgängertechnologien GSM und UMTS (3G) keine leitungsvermittelten Sprachverbindungen vorsah. Dank Voice over LTE ist es möglich, Telefonanrufe über das LTE-Netz abzuwickeln. Streng genommen handelt es sich damit um VoIP (Internet-Telefonie). (Quelle: voipone.ch)

Welches Netz ist für Zugreisen am besten?

Beson­ders beeindruckend seien die Ergebnisse in den schwei­zerischen Zügen, heisst es im Connect-Test: Sogar auf den mobilfunktechnisch an­spruchsvollen Bahnreisen bie­te Swisscom eine Erfolgsquote für Smartphone­-Telefonate von 99 Prozent. Die beiden Mit­bewerber folgten nur knapp dahinter. Auch die Rufaufbau­zeiten und die Sprachqualität seien bei den Zug-Testfahrten zufriedenstellend ausgefallen.

Und auch beim Datenverkehr auf den Zugstrecken duellierten sich Swisscom und Sunrise auf höchstem Niveau und erhielten die gleich gute Bahn­-Wertung am Ende. Salt folgte mit nur geringem Abstand, heisst es.

Was ist mit 5G?

Erstmals erfasst wurden die Ergebnisse für 5G-Verbindungen. Wo das neue Mobilfunknetz bereits verfügbar ist, wurde es in den Fahr- und Lauftests erfasst, heisst es. Swisscom und Sunrise würden die jüngste Mobilfunkgeneration nicht nur in den Städten, sondern auch schon in hohem Mass in der Fläche anbieten – und liegen nach den Tests bei 5G gleichauf.

Salt stehe beim 5G-Ausbau noch am Anfang – doch wo der kleinste Schweizer Netzbetreiber den neuen Standard bereits anbieten könne, liefere auch er damit beeindruckende Datenraten.

Wie steht die Schweiz im Länder-Vergleich da?

Hervorragend, laut «Connect»-Test.

Der Drittplatzierte Schweizer Anbieter Salt habe bei dem Test dieselbe Punktzahl erreicht wie der Testsieger in Deutschland. Bei 5G stehe Salt noch am Anfang – biete in seinen ersten 5G-Zellen aber bereits «Top-Werte», wie es heisst.

Vor allem in der Schweiz seien die Ergebnisse der 5G-Messungen insgesamt «beeindruckend» gewesen. Insbesondere die deutschen Netze hätten sich im internationalen Vergleich stark verbessert.

Auf welchen Daten basiert der Handynetz-Test?

«Connect» testete die Mobilfunknetze mit Messgeräten im Auto, im Zug, aber auch zu Fuss in grösseren Städten und kleineren Ortschaften. Zudem können Freiwillige mit einer Smartphone-App Messwerte sammeln – diese 2019 eingeführten Messungen werden Crowdsourcing genannt.

Es wurden vier Messfahrzeuge auf die Strecke geschickt. Jedes war mit sechs Smartphones bestückt. «Dabei nahm jeweils ein Samsung Galaxy S10 pro Netzbetreiber die Sprachmessungen vor. Ein weiteres Smartphone pro Netzbetreiber war für die Datenmessungen zuständig.»

«Zusätzlich zu den Drivetests führte in jedem Land ein Walktest-Team Messungen zu Fuss durch – und zwar in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr wie Bahnhofshallen, Flughafenterminals, Cafés, Museen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum Programm der Walktests zählten zudem Fahrten auf Fernverkehrsstrecken der Bahn.»

Die Drivetests führten in 17 Schweizer Gross- und 36 Kleinstädte, die Walktests fanden in acht Städten statt. Die Testroute in der Schweiz war rund 6720 km lang, was rund 2,3 Millionen Einwohnern (27,5% der Bevölkerung) entspreche.

Auch für die Walktests wurden laut Connect-Redaktion das Galaxy S10 für die Sprachtests und das Galaxy S10 5G für Datentests genutzt. Die Smartphones steckten «in mit starken Akkus bestückten Rucksäcken oder Trolleys».

Für die Vergleichstests wurden Kriterien wie Daten-Download-Geschwindigkeit, Sprachqualität und Verbindungsqualität erfasst. Maximal sind 1000 Punkte möglich.