Wer die Welt mithilfe von digitalen Technologien verändern will, landet früher oder später im Silicon Valley. Und wer sich dort mit den Trendthemen Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) auseinandersetzt – also mit den futuristischen Brillen, welche in Tech-Kreisen als nächste digitale Revolution angepriesen werden –, der sitzt vermutlich schon recht bald im Büro von UploadVR, dem renommiertesten Coworking Space in San Francisco.

Es ist Dienstagmittag, Programmierer, Investoren und Vertreter grosser Technologie-Unternehmen diskutieren gemeinsam über die neusten digitalen Trends. «Lunch and Learn» nennt sich das hier im Silicon Valley. Dazwischen sitzt ein blonder, grossgewachsener Teenager, rötliche Jeans und grünlicher Pullover, der zuhört, mitschreibt und dann, als die Gastgeberin fragt, ob jemand hier gerade an einem eigenen Projekt arbeitet, seine Hand schneller und aggressiver in die Höhe reisst als alle andern.

«Ich bin ein Schweizer Entwickler», erklärt Jeremias Baur in fast makellosem Englisch, «und ich habe eine eigene AR-App gebaut.» Deshalb ist er hier, der 16-jährige Gymi-Schüler aus Zürich: Mit seiner Smartphone-App hat Jeremias den diesjährigen BugNplay-Wettbewerb gewonnen – einen Schweizer Jugendwettbewerb, bei dem digitale Projekte prämiert werden.